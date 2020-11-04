 Активісти прийшли до будинку голови КСУ з ″шибеницею″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2020

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Новини

Активісти прийшли до будинку голови КСУ з "шибеницею"

Активісти на близько 40 автомобілях намагалися проїхати до будинку глави КСУ Тупицького. Утім, поліція машини не пропустила.

Акція протесту під стінами КСУ 30 жовтня

Акція протесту під стінами КСУ 30 жовтня

Активісти громадських організацій "Автомайдан" та "Центр протидії корупції" у суботу, 7 листопада, здійснюють автопробіг до будинку голови Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького. Таким чином вони виражають свій протест останнім рішенням КСУ щодо електронного декларування.

Колони автомобілів проїхали від стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського, що у центрі Києва, до будинку Тупицького у Василькові у Київській області. За даними "Громадського радіо", у колоні перебувало близько 40 автівок.

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Голові КСУ активісти привезли "шибеницю"

Утім, до будинку Тупицького активістів не пропускав кордон поліції. Згодом людей пропустили, а автомобілі - ні, інформує агенція "Українські новини". Учасники акції виставили перед будинком голови КС імпровізовану шибеницю. Активісти скандують: "Тупицький - у відставку!".

Організатори закликали людей дотримуватися карантинних норм і тримати дистанцію, оскільки Васильків перебуває в "червоній зоні" за рівнем поширення коронавірусу. За інформацією ЗМІ, будинок належить тещі Тупицького, там він зазвичай проводить вихідні.

Скандальне рішення КСУ щодо електронного декларування

27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це рішення наразилося на гостру критику як політиків, так громадськості. Так, 30 жовтня під стінами суду відбулася акція протесту, під час якої двір суду закидали презервативами.

29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо "відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким він пропонує визнати нікчемним рішення КСУ від 27 жовтня та припинити повноваження складу КСУ, який це рішення ухвалив. Але і ініціатива Зеленського також викликала хвилю критики.

Дивитись відео 14:05

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