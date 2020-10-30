 Голова КСУ Тупицький пояснив історію зі своєю власністю у Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2020

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Голова КСУ Тупицький пояснив історію зі своєю власністю у Криму

За словами глави КС, він приватизував ділянку у Криму ще до часів анексії, але потім через незрозумілу ситуацю з кадастрами виникли певні проблеми.

Голова КС пояснив історію із своєю власністю у Криму

Голова КС пояснив історію із своєю власністю у Криму

Голова Конституційного Суду України (КСУ)  Олександр Тупицький запевняє, що у нього не було наміру приховувати інформацію про наявність ділянки у Криму, а операції, які здійснювалися у 2018 році, стосувалися розмежування ділянок.

На брифінгу у п'ятницю, 30 жовтня, він розповів, що ділянка у Криму площею 126 квадратних метрів була приватизована ще до часів анексії Криму, у зв'язку з незрозумілою ситуацією з кадастрами "відбулося змішування меж" і виникли юридичні проблеми з розмежуванням ділянок, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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"Юридична операція була у 2018 році. Я не в'їзний на територію Криму... Стосовно мене відкрита кримінальна справа у РФ. На земельну ділянку та будинок накладено економічні санкції", - сказав голова суду. Тобто, як пояснив Тупицький, він видав довіреність, і проблемні питання розмежування врегулювали юристи "шляхом складання договору купівлі-продажу", що і внесено до реєстру.

"Вносити (у декларацію) те, що ти не визнаєш... Не було купівлі-продажу, були обставини, які було необхідно вирішувати... Моя єдина провина, що я не звернувся до органів НАЗК, щоб вони мені роз'яснили, як мені це зробити. Але як юрист вважаю, що навряд чи вони можуть пояснити у таких обставинах", - додав він. 

Він також сказав, що потім видав українську довіреність на продаж, зокрема, ділянки в Криму. "Говорити про навмисний намір із мого боку приховати це - сумнівно", - додав він. За словами Тупицького, Україна не визнає юридичні операції, які відбуваються у Криму. "Ця угода не чинна (для України), але це не кримінал", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ повідомили, що голова КСУ Олександр Тупицький став власником земельної ділянки у Криму. Ця інформація відсутня у декларації головного судді країни.

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Після цього в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомив пропочаток досудового розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб, і державної зради голови КСУ.

"За попередньою інформацією, голова КС у липні 2018 року у складі групи осіб самовільно зайняв не відведену йому в установленому законодавством України порядку земельну ділянку та уклав правочин, яким визнав повноваження у посадових осіб органів РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки та віднесення її до категорії тих, що підпадають під юрисдикцію РФ", - повідомила пресслужба ДБР. У такий спосіб голова КС, можливо, вчинив діяння на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України.

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