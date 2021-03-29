 Тупицький 12 квітня скликає спецзасідання КСУ щодо свого звільнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2021

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Новини

Тупицький 12 квітня скликає спецзасідання КСУ щодо свого звільнення

Розпорядження про проведення 12 квітня спеціального пленарного засідання КСУ дав сам Олександр Тупицький.

У Конституційному суді України

У Конституційному суді України (архівне фото)

Конституційний Суд України (КСУ) збереться 12 квітня на спеціальне пленарне засідання, на якому розглядатиметься питання звільнення з посад суддів КСУ Олександра Тупицького й Олександра Касмініна з огляду на нещодавній президентський указ. Про це повідомляється в понеділок, 29 березня, на Facebook-сторінці КСУ.

"Повідомляємо про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного Суду України на 12 квітня 2021 року", - йдеться в повідомленні. До тексту повідомлення додано фотокопію розпорядження Тупицького як голови КСУ про скликання спецзасідання.

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"Скликати 12 квітня 2021 року о 12:00 спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду з розгляду питання про звільнення з посад суддів Конституційного Суду Касмініна і Тупицького", - зазначається в розпоряджені.

Як зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна", офіційний сайт КСУ не працює з 27 березня, під час спроби відкрити сайт суду сторінка не завантажується. В суді встановлюють причину технічних проблем.

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Нагадаємо, 27 березня президент України Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Тим самим указом Зеленський також скасував інший указ Януковича про призначення Олександра Касмініна суддею КСУ.

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