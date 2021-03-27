Коментар: Рішення Зеленського щодо КСУ - небезпечний сигнал

Є дуже вагомі причини, чому зміщені зі своїх посад президентом Володимиром Зеленським судді Конституційного суду України (КСУ) більше не повинні чинити правосуддя. За допомогою шитих білими нитками вироків вони намагалися скасувати найважливіші (хоча й без того не надто промовисті) досягнення України у боротьбі з корупцією. І робили це, як з'ясувалося, із цілком корисливих причин. Їхній кар'єрний шлях уособлює усі проблеми української судової системи, набуті після здобуття країною незалежності. На додачу до цього голова КСУ Олександр Тупицький володіє земельною ділянкою в анексованому Криму, фактично визнаючи цим окупацію півострова.

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Оглядач FAZ Райнгард Фезер

Але рішення Зеленського скасувати укази Віктора Януковича про призначення суддями КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна також створює проблему. Президент не має права просто звільнити суддю Конституційного суду. Бо чого б тоді був вартий такий суд, який перебуває під контролем можновладців? Той факт, що для цього рішення було знайдено юридичне обґрунтування, яке - принаймні на перший погляд - більше не можна використовувати в майбутньому, лише трошки покращує ситуацію. Це рішення було б ще відносно прийнятним, якби безпосереднє оточення президента водночас не намагалося підірвати незалежність слідчих із антикорупційних інституцій. На цьому тлі так звана "чистка" у Конституційному суді виглядає небезпечним сигналом.

Автор: Райнгард Фезер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

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