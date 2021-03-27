 Коментар: Рішення Зеленського щодо КСУ - небезпечний сигнал | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.03.2021

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Україна

Коментар: Рішення Зеленського щодо КСУ - небезпечний сигнал

Попри вагомі причини такого кроку, скасування Володимиром Зеленським указу Віктора Януковича про призначення суддів Конституційного суду України є проблематичним, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Є дуже вагомі причини, чому зміщені зі своїх посад президентом Володимиром Зеленським судді Конституційного суду України (КСУ) більше не повинні чинити правосуддя. За допомогою шитих білими нитками вироків вони намагалися скасувати найважливіші (хоча й без того не надто промовисті) досягнення України у боротьбі з корупцією. І робили це, як з'ясувалося, із цілком корисливих причин. Їхній кар'єрний шлях уособлює усі проблеми української судової системи, набуті після здобуття країною незалежності. На додачу до цього голова КСУ Олександр Тупицький володіє земельною ділянкою в анексованому Криму, фактично визнаючи цим окупацію півострова.

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Оглядач FAZ Райнгард Фезер

Оглядач FAZ Райнгард Фезер

Але рішення Зеленського скасувати укази Віктора Януковича про призначення суддями КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна також створює проблему. Президент не має права просто звільнити суддю Конституційного суду. Бо чого б тоді був вартий такий суд, який перебуває під контролем можновладців? Той факт, що для цього рішення було знайдено юридичне обґрунтування, яке - принаймні на перший погляд - більше не можна використовувати в майбутньому, лише трошки покращує ситуацію. Це рішення було б ще відносно прийнятним, якби безпосереднє оточення президента водночас не намагалося підірвати незалежність слідчих із антикорупційних інституцій. На цьому тлі так звана "чистка" у Конституційному суді виглядає небезпечним сигналом.

Автор: Райнгард Фезер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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Докладно

Президент України Володимир Зеленський

Рішення Зеленського щодо КСУ - небезпечний сигнал

Скасування президентом України указу про призначення суддів КСУ є проблематичним, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.  

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