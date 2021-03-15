Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ

Президент України Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України (КСУ). Відповідний указ №124/2021 від суботи, 27 березня, опублікований на сайті президента України.

Крім того, цим же указом скасовується призначення Олександра Касмініна суддею КСУ. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

У документі зазначається, що це рішення ухвалено "з метою гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки, керуючись національними інтересами України".

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В указі, зокрема, наголошується, "що узурпація влади у 2010-2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення прав і свобод людини, зважаючи на те, що окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина".

Нагадаємо, Олександр Тупицький з осені 2020 року перебуває в центрі скандалу навколо Конституційного суду України. Тоді КСУ ухвалив рішення, яким визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський підписав спірний указ про відсторонення Тупицького від посади голови КСУ. Відтоді в країні панує конституційна криза, роботу КСУ фактично заблоковано.