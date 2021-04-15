 ДБР проводить обшук у будинку Тупицького | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2021

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ДБР проводить обшук у будинку Тупицького

За даними ЗМІ, слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшук у будинку Олександра Тупицького, указ про призначення якого головою Конституційного суду України скасував президент Володимир Зеленський.

Олександр Тупицький

Олександр Тупицький у Конституційному суді України (фото з архіву)

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) о 6:00 четверга, 13 травня, прийшли з обшуками до будинку Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного суду України (КСУ) скасував президент Володимир Зеленський. Про це повідомляють агентство "Українські новини" та видання ZN.UA із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Захист Тупицького поки не коментує обшуки.

"Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб", - ідеться у відповідній постанові Печерського суду, наданій у розпорядження ZN.UA.

За даними видання, у постанові не наводиться зміст доказів, оскільки клопотання обмежено таємницею досудового розслідування. Судове засідання, на якому ухвалили рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі відповідно до КПК України. Уточнюється, що обшук проводиться у присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей та адвоката.

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Рішення Зеленського щодо Тупицького

29 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ терміном на два місяці. У січні 2021 року слідчі ДБР повідомили Тупицькому про підозру в завідомо неправдивих свідченнях і підкупі свідка, а 26 лютого 2021 року вийшов інший президентський указ, що відсторонив Тупицького від посади судді КСУ з 28 лютого ще на один місяць.

27 березня Володимир Зеленський підписав президентський указ, яким скасував укази Віктора Януковича, підписані у травні та вересні 2013 року. Цим указом Зеленський скасував призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Вони оскаржили даний указ у Верховному суді.

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