 Тупицький знову не з′явився до суду для обрання йому запобіжного заходу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2021

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Новини

Тупицький знову не з'явився до суду для обрання йому запобіжного заходу

За словами його адвоката, Тупицький вкотре проігнорував засідання суду через проблеми з серцем.

Олександр Тупицький, архівне фото

Олександр Тупицький, архівне фото

Звільнений указом президента з посади голови Конституційного суду України Олександр Тупицький у четвер, 29 квітня, вкотре не з'явився до Печерського райсуду Києва на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу. Його адвокат Олександр Телешецький повідомив, що його клієнт не з'явився через проблеми з серцем, передає агентство "Українські новини".

За його словами, Тупицького вже виписано з лікарні, але він продовжує амбулаторне лікування. "Йому було зроблено певні маніпуляції на серці", - сказав адвокат.

Він повідомив, що Тупицький лікувався у стаціонарі в Інституті серцево-судинної хірургії імені М. Амосова. Зі слів адвоката, вирішується питання про необхідність проведення Тупицькому операції на серці.

У свою чергу Офіс генпрокурора попросив суд застосувати до Тупицького привід. Однак суд ухвалив рішення відкласти засідання до 12 травня.

Раніше Тупицький вже декілька разів не з'являвся на засідання суду щодо нього. Востаннє, зі слів його адвоката, через госпіталізацію на стаціонарне лікування, а до цього - у зв'язку з хворобою його матері.

Рішення Зеленського щодо Тупицького

29 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ терміном на два місяці. У січні 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Тупицькому про підозру в завідомо неправдивих свідченнях і підкупі свідка, а 26 лютого 2021 року вийшов інший президентський указ, що відсторонив Тупицького від посади судді КСУ з 28 лютого ще на один місяць.

27 березня Володимир Зеленський підписав президентський указ, яким скасував укази Віктора Януковича, підписані в травні та вересні 2013 року. Цим указом Зеленського скасовано призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Вони оскаржили цей указ у Верховному суді.

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