Верховний суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у середу, 14 липня, визнав протиправним та скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу щодо призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України. Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

"Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив позов Олександра Тупицького до президента України, визнав протиправним та скасував указ президента України від 27 березня 2021 року №124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування указу президента України від 14 травня 2013 року №256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України", - йдеться у повідомленні Верховного Суду, розміщеному на сторінці у Facebook.

ВС роз'яснив, що президент при вирішенні питань утворення, формування органів державної влади та унормування їхньої діяльності зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, як це встановлено ст. 19 Основного Закону України. Реалізація повноважень президента стосовно формування складу КСУ здійснюється винятково шляхом видання указів про призначення суддів цього суду, додали у ВС. "Іншого способу реалізації президентом України конституційних повноважень, пов'язаних із формуванням Конституційного Суду України, зокрема шляхом скасування раніше виданих актів з кадрових питань (у конкретному випадку щодо призначення судді Конституційного Суду України на цю посаду), Основним законом України не передбачено", - наголосила у ВС.

Тому, видання президентом акта про скасування указу щодо призначення особи на посаду судді КСУ "є порушенням встановлених Конституцією і законами України гарантій незалежності та недоторканності судді Конституційного Суду України, якого не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рішень і надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку". Це рішення може бути оскаржено до Великої Палати Верховного Суду.

Зеленський оскаржить рішення Верховного суду

Володимир Зеленський подасть апеляцію на рішення Верховного суду, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Президент діяв законно та в інтересах суспільства, скасовуючи указ Януковича про призначення Тупицького. Безумовно, це рішення Верховного Суду ми не визнаємо в будь-якому випадку. Безумовно, президент не допустить знищення судової реформи", - цитує Подоляка "Інтерфакс-Україна".

Тупицький і конституційна криза в Україні

Нагадаємо, Олександр Тупицький був призначений на посаду судді КСУ у 2013 році за квотою тодішнього президента України Віктора Януковича. У 2019-му Тупицький став головою КСУ. У 2020-му в Україні спалахнула конституційна криза після того, як КСУ під головуванням Тупицького скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у податкову декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій. Це рішення фактично заблокувало антикорупційну реформу в Україні.

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Наприкінці березня Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ. Згідно з рішенням РНБО, подальше перебування Тупицького на цій посаді становило б суттєву загрозу для національної безпеки України.

Тупицький має статус підсудного у кримінальному провадженні. Його звинувачують у скоєнні тяжких злочинів проти правосуддя. 25 травня правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо нього.

У середині червня Тупицький заявив, що працює в КСУ в режимі онлайн, але не отримав винагороду за травень.

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