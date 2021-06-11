 Верховний суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Верховний суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького

Верховний суд визнав незаконним указ президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

Олександр Тупицький виграв суд щодо його звільнення указом президента

Олександр Тупицький виграв суд щодо його звільнення указом президента

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у середу, 14 липня, визнав протиправним та скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу щодо призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України. Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

"Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив позов Олександра Тупицького до президента України, визнав протиправним та скасував указ президента України від 27 березня 2021 року №124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування указу президента України від 14 травня 2013 року №256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України", - йдеться у повідомленні Верховного Суду, розміщеному на сторінці у Facebook.

ВС роз'яснив, що президент при вирішенні питань утворення, формування органів державної влади та унормування їхньої діяльності зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, як це встановлено ст. 19 Основного Закону України. Реалізація повноважень президента стосовно формування складу КСУ здійснюється винятково шляхом видання указів про призначення суддів цього суду, додали у ВС. "Іншого способу реалізації президентом України конституційних повноважень, пов'язаних із формуванням Конституційного Суду України, зокрема шляхом скасування раніше виданих актів з кадрових питань (у конкретному випадку щодо призначення судді Конституційного Суду України на цю посаду), Основним законом України не передбачено", - наголосила у ВС.

Тому, видання президентом акта про скасування указу щодо призначення особи на посаду судді КСУ "є порушенням встановлених Конституцією і законами України гарантій незалежності та недоторканності судді Конституційного Суду України, якого не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рішень і надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку". Це рішення може бути оскаржено до Великої Палати Верховного Суду.

Зеленський оскаржить рішення Верховного суду

Володимир Зеленський подасть апеляцію на рішення Верховного суду, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Президент діяв законно та в інтересах суспільства, скасовуючи указ Януковича про призначення Тупицького. Безумовно, це рішення Верховного Суду ми не визнаємо в будь-якому випадку. Безумовно, президент не допустить знищення судової реформи", - цитує Подоляка "Інтерфакс-Україна".

Тупицький і конституційна криза в Україні

Нагадаємо, Олександр Тупицький був призначений на посаду судді КСУ у 2013 році за квотою тодішнього президента України Віктора Януковича. У 2019-му Тупицький став головою КСУ. У 2020-му в Україні спалахнула конституційна криза після того, як КСУ під головуванням Тупицького скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у податкову декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій. Це рішення фактично заблокувало антикорупційну реформу в Україні.

Читайте також: Суперечка навколо КСУ: загроза правового хаосу після указу президента?

Наприкінці березня Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ. Згідно з рішенням РНБО, подальше перебування Тупицького на цій посаді становило б суттєву загрозу для національної безпеки України. 

Тупицький має статус підсудного у кримінальному провадженні. Його звинувачують у скоєнні тяжких злочинів проти правосуддя. 25 травня правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо нього.

У середині червня Тупицький заявив, що працює в КСУ в режимі онлайн, але не отримав винагороду за травень.

Читайте також: Коментар: Рішення Зеленського щодо КСУ - небезпечний сигнал

Дивитись відео 14:05

"КСУ вчинив конституційний переворот" - голова НАЗК Новіков (04.11.2020)

 

Також за темою

KYIV, UKRAINE - JULY 9, 2020 - The Grand Chamber of the Constitutional Court of Ukraine considers the constitutionality of the Law of Ukraine On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language , Kyiv, capital of Ukraine. Constitutional Court considers language law Copyright: xVolodymyrxTarasovx

У КСУ спростовують інформацію про блокування роботи суду 11.06.2021

У Конституційному суді України запевняють, що інформація про відмову суддів від роботи через відсутність Олександра Тупицького помилкова.

Judges hears the case in Kyiv, Ukraine, June 11, 2019. The Grand Chamber of the Constitutional Court of Ukraine considers the constitutionality of the Presidential Decree on the dissolution of parliament and early elections. (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Тупицький заявив, що працює в КСУ в режимі онлайн 15.06.2021

Олександр Тупицький, указ про призначення якого суддею Конституційного Суду скасував президент, заявив, що працює в суді дистанційно, але не отримав винагороду за травень.

KYIV, UKRAINE - OCTOBER 30, 2020 - Building of the Constitutional Court of Ukraine, Kyiv, capital of Ukraine. Escort Judges-Traitors to Rostov - public protest outside Constitutional Court Copyright: xVolodymyrxTarasovx

Резонансні справи в КСУ: перспектива залежить від суддів? 15.03.2021

Конституційний суд України розглядає низку резонансних справ, що може мати наслідком скасування важливих реформ. Чи можна цьому запобігти?

Реклама

Докладно

Анґела Меркель та Джордж Буш-молодший

Буш про Меркель: Жінка з принципами та великим серцем

Незадовго до візиту Анґели Меркель до Вашингтона Джордж Буш розповів про свої особисті враження від роботи з нею.  

Плантація з вирощування медичного канабісу компанії Aphria у Німеччині

Канабіс: відтепер і "Made in Germany"

Вперше у Німеччині бізнес отримав змогу вирощувати в країні канабіс та продавати продукти з нього у аптеках.  