ОП: Рішення ВС щодо Тупицького є підготовкою до знищення судової реформи

В Офісі президента (ОП) України вважають, що Верховний Суд (ВС) очолив спротив частини суддівського корпусу судовій реформі в Україні, визнавши протиправним указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу щодо призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України. Про це йдеться в коментарі ОП, який оприлюднили в середу, 14 липня, у відповідь на рішення ВС.

"Це рішення суду ухвалено за позовом Тупицького Олександра Миколайовича, не є остаточним та буде оскаржене в законному порядку у Великій палаті Верховного Суду. Немає жодних сумнівів у тому, що Верховний Суд практично очолив спротив частини суддівського корпусу фундаментальній судовій реформі", - йдеться в повідомленні ОП.

На Банковій звернули увагу, що рішення ВС "із особливим цинізмом" ухвалене в день, коли Верховна Рада України схвалила законопроєкт про очищення Вищої ради правосуддя, а також після голосування за пропозиції президента до законопроєкту № 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

В ОП вважають це рішення "підготовкою до спроби знищення судової реформи в Україні через важелі Конституційного Суду". "Президент України використає всі конституційні механізми для того, щоб захистити процес реформ у нашій державі та забезпечити повне функціонування законів про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів", - підкреслили на Банковій.

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Як пояснив своє рішення Верховний суд

Раніше цього дня Верховний Суд визнав протиправним і скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу щодо призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

ВС пояснив, що президент при вирішенні питань утворення, формування органів державної влади та унормування їхньої діяльності зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, як це встановлено ст. 19 Основного Закону України. Реалізація повноважень президента стосовно формування складу КСУ здійснюється винятково шляхом видання указів про призначення суддів цього суду, додали у ВС.

Тупицький і конституційна криза в Україні

Нагадаємо, Олександр Тупицький був призначений на посаду судді КСУ у 2013 році за квотою тодішнього президента України Віктора Януковича. У 2019-му Тупицький став головою КСУ. У 2020-му в Україні спалахнула конституційна криза після того, як КСУ під головуванням Тупицького скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у податкову декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій. Це рішення фактично заблокувало антикорупційну реформу в Україні.

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Наприкінці березня Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ. Згідно з рішенням РНБО, подальше перебування Тупицького на цій посаді становило б суттєву загрозу для національної безпеки України.

Тупицький має статус підсудного у кримінальному провадженні. Його звинувачують у скоєнні тяжких злочинів проти правосуддя. 25 травня правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо нього.

У середині червня Тупицький заявив, що працює в КСУ в режимі онлайн, але не отримав винагороду за травень.

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