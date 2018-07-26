 Зеленський про скандал з САП і безвіз: дехто досі вважає себе ″монархом″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2020

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Зеленський про скандал з САП і безвіз: дехто досі вважає себе "монархом"

Володимир Зеленський запевнив, що підтримує позицію західних партнерів про необхідність ретельного та прозорого обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує позицію західних партнерів про необхідність ретельної та прозорої роботи конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"У нас нормальна комунікація з нашими західними партнерами. Я розумію, що йдеться про склад комісії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я уважно читав те, що заявили західні партнери, представники тих чи інших посольств в Україні. Вони сказали, що хочуть подивитися, щоб комісія дуже уважно працювала, прозоро працювала і прозоро обирали професійного майбутнього керівника САП. Я повністю поділяю їхні думки, повністю їх підтримую. Вважаю, що інакше й бути не може", - сказав Зеленський у п'ятницю, 18 вересня, на брифінгу під час робочої поїздки в Івано-Франківську область, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Зеленський також зазначив, що не хоче коментувати заяви деяких українських політиків з тих питань, де ці люди не мають повноважень, і "вони не можуть нам ні надавати безвіз, ні відбирати безвіз".

"Я знаю, хто поширює цю інформацію, мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, яка досі вважає, що він "монарх" України, "хазяїн" України. Хоча в цієї людини було п'ять років, щоб показати й відбудувати Україну", - сказав він, маючи на увазі свого попередника Петра Порошенка.

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Як повідомлялося, 17 вересня Верховна Рада включила до конкурсної комісії на відбір на адміністративні посади у САП сімох осіб від парламенту. У представництві ЄС і посольстві США заявили, що їхня подальша підтримка України залежатиме від прозорості проведеного конкурсу на посаду очільника САП. 

Пізніше лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко у відеозверненні заявив, що "Європейська солідарність" вимагає переглянути рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП, яке, за його словами, поставило під загрозу безвізовий режим із Євросоюзом. 

Дивитись відео 03:04

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