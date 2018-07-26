Зеленський про скандал з САП і безвіз: дехто досі вважає себе "монархом"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує позицію західних партнерів про необхідність ретельної та прозорої роботи конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"У нас нормальна комунікація з нашими західними партнерами. Я розумію, що йдеться про склад комісії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я уважно читав те, що заявили західні партнери, представники тих чи інших посольств в Україні. Вони сказали, що хочуть подивитися, щоб комісія дуже уважно працювала, прозоро працювала і прозоро обирали професійного майбутнього керівника САП. Я повністю поділяю їхні думки, повністю їх підтримую. Вважаю, що інакше й бути не може", - сказав Зеленський у п'ятницю, 18 вересня, на брифінгу під час робочої поїздки в Івано-Франківську область, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Зеленський також зазначив, що не хоче коментувати заяви деяких українських політиків з тих питань, де ці люди не мають повноважень, і "вони не можуть нам ні надавати безвіз, ні відбирати безвіз".

"Я знаю, хто поширює цю інформацію, мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, яка досі вважає, що він "монарх" України, "хазяїн" України. Хоча в цієї людини було п'ять років, щоб показати й відбудувати Україну", - сказав він, маючи на увазі свого попередника Петра Порошенка.

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Як повідомлялося, 17 вересня Верховна Рада включила до конкурсної комісії на відбір на адміністративні посади у САП сімох осіб від парламенту. У представництві ЄС і посольстві США заявили, що їхня подальша підтримка України залежатиме від прозорості проведеного конкурсу на посаду очільника САП.

Пізніше лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко у відеозверненні заявив, що "Європейська солідарність" вимагає переглянути рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП, яке, за його словами, поставило під загрозу безвізовий режим із Євросоюзом.