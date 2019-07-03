"ЄС - не банкомат": У Брюсселі пояснили видалення фрази Борреля

У Євросоюзі прокоментували видалення фрази з блогу верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, присвяченого його візиту до України. "Ця фраза була згодом видалена, щоб краще відобразити візит верховного представника до Києва, який був дуже продуктивним", - заявив речник Євросоюзу з зовнішньої політики Петер Стано в понеділок, 28 вересня, у коментарі кореспонденту DW.

Нагадаємо, у блозі, опублікованому Боррелем 23 вересня за підсумками поїздки до України, містився такий уривок: "Щоправда, ще залишається багато роботи, яку слід зробити, аби цілковито скористатися перевагами цієї співпраці (між ЄС і Україною. - Ред.) у рамках Угоди про асоціацію та поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Як я сказав президенту (України Володимиру Зеленському. - Ред.), Європейський Союз - це не благодійна організація чи банкомат: найкращий шлях для нас підтримати Україну - це реформувати країну. Але лише українці самі можуть впровадити ці реформи".

Пізніше фраза "Як я сказав президенту, Європейський Союз - це не благодійна організація чи банкомат" була прибрана з блогу. Петер Стано додав у своєму коментарі, що візит Борреля в Україну "дозволив донести ключові меседжі".

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Як відомо, Боррель планував відвідати Україну ще у березні, однак через запровадження карантину для стримування поширення коронавірусу, він відклав свій візит. У квітні Боррель пообіцяв, що коли епідеміологічна ситуація дозволятися, свій перший візит він здійснить до України.