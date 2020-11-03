Євросоюз закликав Україну відновити антикорупційне законодавство

Європейський Союз закликав українську владу якнайшвидше відновити законодавство щодо електронного декларування статків і відповідну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це йдеться в заяві Європейської зовнішньополітичної служби, оприлюдненій у вівторок, 3 листопада.

Там наголосили, що рішення Конституційного суду України щодо декларацій статків чиновників має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури України. Воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе. "Боротьба проти корупції є одним із ключових показників і зобов'язань, взятих Україною у межах угоди про асоціацію, нещодавно схваленої програми макрофінансової допомоги між ЄС та Україною та процесу лібералізації візового режиму", - наголошується в повідомленні.

Зовнішньополітична служба зазначила, що цінує невідкладність, з якою президент і уряд України прагнуть розв'язати цю проблему. Там також закликали стабілізувати правовий статус Національного антикорупційного бюро України до 16 грудня, кінцевого терміну, встановленого Конституційним судом. "Все ще існує потреба в повноцінній судовій реформі на благо усіх українців. Ми заохочуємо президента, уряд та Верховну Раду працювати разом над віднайденням всеосяжного та сталого рішення. ЄС готовий підтримати своїх українських партнерів у цьому починанні", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.