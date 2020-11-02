 Венеціанська комісія пропонує Україні експертизу в ситуації з КСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2020

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Новини

Венеціанська комісія пропонує Україні експертизу в ситуації з КСУ

Голова Венеціанської комісії у розмові із Зеленським заявив, що головним є відновлення довіри до судової системи і до Конституційного суду. Зеленський наголосив, що хоче зберегти функціонування антикорупційних органів.

Конституційний суд України

Конституційний суд України

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо запропонував Україні експертизу у ситуації щодо Конституційного суду України. Про це він заявив під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським у вівторок, 3 листопада, повідомив офіс глави держави.

Голова Венеціанської комісії зазначив, що спільною метою сьогодні є відновлення довіри до судової системи та особливо до Конституційного суду. Він також наголосив, що в жодному разі не можна ставити під ризик такі важливі питання, як існування Вищого антикорупційного суду, діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та земельну реформу.

Зеленський, своєю чергою, заявив, що не може допустити ситуації, коли орган, який має давати оцінку відповідності Конституції, виносить неправові рішення, що знищують систему антикорупційних органів, включно з НАБУ, НАЗК та Вищим антикорупційним судом.

"Моє першочергове завдання зараз - зберегти безперервне функціонування НАЗК та антикорупційних органів і посилювати ефективність їхньої роботи", - сказав президент. Він запросив Венеціанську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою.

Нагадаємо, що 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

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