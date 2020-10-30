 Народні депутати закликали 11 суддів КСУ піти у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2020

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Народні депутати закликали 11 суддів КСУ піти у відставку

Народні депутати закликають суддів Конституційного суду України, які проголосували за скасування електронних декларацій, піти у відставку. За даними ЗМІ, судді не бачать підстав для цього.

Акція протесту під Конституційним судом України 30 жовтня

Акція протесту під Конституційним судом України 30 жовтня

Народні депутати України закликали 11 суддів Конституційного суду України (КСУ), які підтримали рішення про визнання неконституційними низки положень антикорупційного законодавства, добровільно піти у відставку. Цю заяву у вівторок, 3 листопада, зачитав депутат фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань кримінального законодавства і протидії злочинності комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що цю заяву підписали понад 200 депутатів. Зокрема, з її слів, крім депутатів від фракції "Слуга народу", заяву підтримали спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук, а також депутати від фракцій "Європейська Солідарність" і "Голос" та депутатської групи "Довіра".

Напередодні піти у відставку суддів КСУ закликав також президент Володимир Зеленський. "Судді мають зробити висновки і піти у відставку - навіть ті, які не голосували за це рішення", - сказав він.

Тим часом агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела повідомила, що судді КСУ не мають наміру подавати у відставку. "Підстав для відставки немає", - сказав співрозмовник агентства.

Скандальне рішення КСУ


27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це рішення наразилось на гостру критику як політиків, так громадськості. 29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо "відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати неправосудним рішення КСУ від 27 жовтня та припинити повноваження складу КСУ, який це рішення ухвалив. Ця ініціатива Зеленського була сприйнята критично. 

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