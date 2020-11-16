COVAX підтвердив майбутнє виділення Україні вакцин - Ляшко

Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безкоштовній основі для 20 відсотків населення. Про це у середу, 18 листопада, на своїй сторінці у Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX, має можливість отримати вакцини від коронавірусної хвороби в кількості доз, що дорівнює 20 відсотків населення безкоштовно", - повідомив Ляшко.

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"Це означає, що близько 4 мільйонів громадян України зможуть вакцинуватися в першій половині 2021 за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів і урядів інших країн", - додав він.

Ляшко також зазначив, що в глобальний механізм COVAX включено кандидата в вакцини від виробника Moderna, попередні результати дослідження якого показали 95 відсотків ефективності попередження розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

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"Ставимо перед собою завдання забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними і безпечними вакцинами в 2021 році, як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок державного бюджету України", - додав Ляшко.

Дивитись відео 14:54 Поділитись Чи загрожує Україні повний локдаун через коронавірус? Головний санлікар Віктор Ляшко в інтерв'ю DW (25.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3j0R3 Чи загрожує Україні повний локдаун через коронавірус? Головний санлікар Віктор Ляшко в інтерв'ю DW (25.09.2020)