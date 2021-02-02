 Денис Шмигаль запевняє, що інфраструктура для початку вакцинації вже готова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2021

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Денис Шмигаль запевняє, що інфраструктура для початку вакцинації вже готова

Прем'єр заявляє про понад тисячу кабінетів щеплень, які почнуть працювати у лютому. Утім, як відомо, вакцини Pfizer/BioNTech, яку обіцяють, Україна ще не має, а зберігати її треба за температури від -60 до -80 градусів.

Шмигаль запевняє, що інфраструктура для початку вакцинації вже готова

Шмигаль запевняє, що інфраструктура для початку вакцинації вже готова

Процес імунізації українців вакциною від COVID-19 розпочнеться в лютому й вже у найближчі тижні Україна отримає вакцини компанії BioNTech/Pfizer. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у середу, 3 лютого, під час чергового засідання Кабінету міністрів.

"Ідеться про 117 тисяч доз вакцини в межах програми COVAX, які будуть використані насамперед для щеплення лікарів, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що ця партія доз вакцини від Pfizer/BioNTech є лише початком, і вже у лютому - на початку березня очікуються значно більші поставки.

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"До нас буде завезена лише перевірена та безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинених країнах. Запевняю, що всім, хто захоче зробити безкоштовну та безпечну вакцину, буде надана ця можливість відповідно до національного плану вакцинації", - заявив Шмигаль.

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Він також відзначив, що інфраструктура для організації самого процесу вакцинації вже підготовлена і розгортатиметься поступово. "В Україні загалом працюватиме пів тисячі мобільних бригад, що здійснюватимуть вакцинацію. Перші 50 почнуть роботу вже цього місяця в усіх регіонах країни. Крім того, на початковому етапі буде розгорнуто 1500 кабінетів щеплень та 50 центрів у великих містах", - зазначив прем'єр.

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Загалом, за словами урядовця, працюватимуть понад 4 тисячі кабінетів щеплень по всій країні.

Втім, пояснень щодо того, де, на базі чого і як саме будуть працювати кабінети та центри щеплень, Шмигаль не надав. Крім того, урядовець не пояснює, чи є наявними можливості для зберігання вакцини BioNTech/Pfizer, адже її потрібно зберігати при  температурах у проміжку від мінус 80 до мінус 60 градусів.

Онлайн-платформа для запису до черги на вакцинування

Нагадаємо, у вівторок пресслужба офісу президета повідомила про підготовку онлайн-платформи для запису до черги на вакцинування від коронавірусу.

"Члени уряду доповіли про підготовку онлайн-платформи, за допомогою якої можна буде записатися до черги на вакцинування. Кабінет міністрів презентує її в лютому", - повідомлялося на сайті президента.

Зеленський наголосив, що план вакцинування має включати тісну комунікацію і співпрацю між урядом, обласними державними адміністраціями та органами місцевої влади. "Уряд має чітко пояснити людям, як записуватися на вакцинування від COVID-19 і як відбуватиметься цей процес. Онлайн-платформа має бути чіткою та зручною", - сказав він.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


 

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