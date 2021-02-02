Денис Шмигаль запевняє, що інфраструктура для початку вакцинації вже готова

Процес імунізації українців вакциною від COVID-19 розпочнеться в лютому й вже у найближчі тижні Україна отримає вакцини компанії BioNTech/Pfizer. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у середу, 3 лютого, під час чергового засідання Кабінету міністрів.

"Ідеться про 117 тисяч доз вакцини в межах програми COVAX, які будуть використані насамперед для щеплення лікарів, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що ця партія доз вакцини від Pfizer/BioNTech є лише початком, і вже у лютому - на початку березня очікуються значно більші поставки.

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"До нас буде завезена лише перевірена та безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинених країнах. Запевняю, що всім, хто захоче зробити безкоштовну та безпечну вакцину, буде надана ця можливість відповідно до національного плану вакцинації", - заявив Шмигаль.

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Він також відзначив, що інфраструктура для організації самого процесу вакцинації вже підготовлена і розгортатиметься поступово. "В Україні загалом працюватиме пів тисячі мобільних бригад, що здійснюватимуть вакцинацію. Перші 50 почнуть роботу вже цього місяця в усіх регіонах країни. Крім того, на початковому етапі буде розгорнуто 1500 кабінетів щеплень та 50 центрів у великих містах", - зазначив прем'єр.

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Загалом, за словами урядовця, працюватимуть понад 4 тисячі кабінетів щеплень по всій країні.

Втім, пояснень щодо того, де, на базі чого і як саме будуть працювати кабінети та центри щеплень, Шмигаль не надав. Крім того, урядовець не пояснює, чи є наявними можливості для зберігання вакцини BioNTech/Pfizer, адже її потрібно зберігати при температурах у проміжку від мінус 80 до мінус 60 градусів.

Онлайн-платформа для запису до черги на вакцинування

Нагадаємо, у вівторок пресслужба офісу президета повідомила про підготовку онлайн-платформи для запису до черги на вакцинування від коронавірусу.

"Члени уряду доповіли про підготовку онлайн-платформи, за допомогою якої можна буде записатися до черги на вакцинування. Кабінет міністрів презентує її в лютому", - повідомлялося на сайті президента.

Зеленський наголосив, що план вакцинування має включати тісну комунікацію і співпрацю між урядом, обласними державними адміністраціями та органами місцевої влади. "Уряд має чітко пояснити людям, як записуватися на вакцинування від COVID-19 і як відбуватиметься цей процес. Онлайн-платформа має бути чіткою та зручною", - сказав він.

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