Денис Шмигаль запевняє, що інфраструктура для початку вакцинації вже готова

Прем'єр заявляє про понад тисячу кабінетів щеплень, які почнуть працювати у лютому. Утім, як відомо, вакцини Pfizer/BioNTech, яку обіцяють, Україна ще не має, а зберігати її треба за температури від -60 до -80 градусів.
Процес імунізації українців вакциною від COVID-19 розпочнеться в лютому й вже у найближчі тижні Україна отримає вакцини компанії BioNTech/Pfizer. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у середу, 3 лютого, під час чергового засідання Кабінету міністрів.
"Ідеться про 117 тисяч доз вакцини в межах програми COVAX, які будуть використані насамперед для щеплення лікарів, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр-міністр наголосив, що ця партія доз вакцини від Pfizer/BioNTech є лише початком, і вже у лютому - на початку березня очікуються значно більші поставки.
Читайте також: Зеленський пообіцяв українцям вакцинацію від коронавірусу вже у лютому
"До нас буде завезена лише перевірена та безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинених країнах. Запевняю, що всім, хто захоче зробити безкоштовну та безпечну вакцину, буде надана ця можливість відповідно до національного плану вакцинації", - заявив Шмигаль.
Читайте також: Вакцинація від COVID-19: як в Україні буде організовано масове щеплення
Він також відзначив, що інфраструктура для організації самого процесу вакцинації вже підготовлена і розгортатиметься поступово. "В Україні загалом працюватиме пів тисячі мобільних бригад, що здійснюватимуть вакцинацію. Перші 50 почнуть роботу вже цього місяця в усіх регіонах країни. Крім того, на початковому етапі буде розгорнуто 1500 кабінетів щеплень та 50 центрів у великих містах", - зазначив прем'єр.
Читайте також: Степанов пообіцяв українцям паспорти вакцинації, як і в ЄС
Загалом, за словами урядовця, працюватимуть понад 4 тисячі кабінетів щеплень по всій країні.
Втім, пояснень щодо того, де, на базі чого і як саме будуть працювати кабінети та центри щеплень, Шмигаль не надав. Крім того, урядовець не пояснює, чи є наявними можливості для зберігання вакцини BioNTech/Pfizer, адже її потрібно зберігати при температурах у проміжку від мінус 80 до мінус 60 градусів.
Нагадаємо, у вівторок пресслужба офісу президета повідомила про підготовку онлайн-платформи для запису до черги на вакцинування від коронавірусу.
"Члени уряду доповіли про підготовку онлайн-платформи, за допомогою якої можна буде записатися до черги на вакцинування. Кабінет міністрів презентує її в лютому", - повідомлялося на сайті президента.
Зеленський наголосив, що план вакцинування має включати тісну комунікацію і співпрацю між урядом, обласними державними адміністраціями та органами місцевої влади. "Уряд має чітко пояснити людям, як записуватися на вакцинування від COVID-19 і як відбуватиметься цей процес. Онлайн-платформа має бути чіткою та зручною", - сказав він.