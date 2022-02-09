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Novavax

Novavax - американська фармацевтична компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Novavax".

Американська фармацевтична компанія Novavax спеціалізується на розробці й виробництві вакцин. Під час пандемії коронавірусної хвороби 2020-2021 років Novavax розробила власну вакцину від коронавірусу SARS-CoV-2. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

SpFN: чи переможе пандемію COVID-19 супервакцина американських військових

SpFN: чи переможе пандемію COVID-19 "супервакцина" американських військових 09.02.2022

Військові науковці США повідомляють, що створили вакцину, яка захищає від усіх варіантів коронавірусу. Тепер, кажуть вони, не буде потреби в бустерах. Експерти налаштовані скептично щодо SpNF.
Чим COVID-вакцина Novavax відрізняється від конкурентів

Чим COVID-вакцина Novavax відрізняється від конкурентів 21.12.2021

У ЄС допустили до використання вакцину від коронавірусу компанії Novavax. Цей препарат ґрунтується на усталеній методиці, яка використовується, наприклад, для вакцини проти грипу. Чи переконає це антивакцинаторів?
ЄС дозволив використовувати вакцину проти COVID від Novavax

ЄС дозволив використовувати вакцину проти COVID від Novavax 20.12.2021

Єврокомісія рекомендувала до екстреного застосування вакцину проти коронавірусу виробництва американської компанії Novavax та Інституту сироватки Індії. Таким чином, у Євросоюзі тепер п'ять допущених вакцин проти COVID.
Коронавірус: ВООЗ надала вакцині Novavax екстрений дозвіл на застосування

Коронавірус: ВООЗ надала вакцині Novavax екстрений дозвіл на застосування 18.12.2021

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала до екстреного застосування вакцину проти коронавірусу виробництва американської компанії Novavax та Інституту сироватки Індії.

Американська Novavax заявила про перший дозвіл на використання її вакцини

Американська Novavax заявила про перший дозвіл на використання її вакцини 01.11.2021

Індонезія дала дозвіл на використання вакцини проти COVID-19 від американського розробника Novavax, повідомили в компанії. Цей препарат раніше хотіла придбати й Україна.
Вакцина проти коронавірусу від Novavax демонструє високу ефективність

Вакцина проти коронавірусу від Novavax демонструє високу ефективність 16.06.2021

Нова вакцина може забезпечити 100-відсотковий захист від важкого перебігу COVID-19 та демонструє високу ефективність. Вона може стати серйозною допомогою у глобальній боротьбі з коронавірусом.
Індійські виробники вакцин від коронавірусу побоюються зриву постачань сировини з США - FT

Індійські виробники вакцин від коронавірусу побоюються зриву постачань сировини з США - FT 15.03.2021

Провідні фармацевтичні компанії Індії стверджують, що світовому виробництву вакцин від SARS-CoV-2 загрожує дія в США закону про оборонне виробництво. Американські постачальники, можливо, не зможуть виконувати замовлення.
Вакцина Novavax показала ефективність у 96 відсотків - дослідження

Вакцина Novavax показала ефективність у 96 відсотків - дослідження 12.03.2021

Таку ефективність препарат продемонстрував у випадку з початковою версією коронавірусу. У запобіганні зараженню британським варіантом вірусу ефективність Novavax дещо нижча - 86 відсотків.

Степанов в Індії домовився про ще п'ять мільйонів доз вакцини NovaVax

Степанов в Індії домовився про ще п'ять мільйонів доз вакцини NovaVax 22.02.2021

Глава МОЗ України заявив про нові домовленості про постачання в Україну вакцини від коронавірусу NovaVax - ще на п'ять мільйонів доз.
Novavax: що відомо про ще одну перспективну вакцину від коронавірусу

Novavax: що відомо про ще одну перспективну вакцину від коронавірусу 06.02.2021

Вакцина проти коронавірусу, розроблена американським концерном Novavax, пройшла другу і третю фазу клінічних випробувань і довела свою ефективність, в тому числі, проти мутацій коронавірусу. Що про неї відомо?
Україна отримала підтвердження на 12 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Україна отримала підтвердження на 12 мільйонів доз вакцини від коронавірусу 05.02.2021

За словами глави МОЗ Максима Степанова, це будуть вакцини виробництва компаній AstraZeneca та Novavax. Наголошується, що поставки здійснюватимуться з лютого 2021 року.
Коронавірус: виробники вакцини Novavax заявили про 89,3 відсотка її ефективності

Коронавірус: виробники вакцини Novavax заявили про 89,3 відсотка її ефективності 29.01.2021

За даними виробників, препарат Novavax також продемонстрував високу ефективність проти нового варіанту коронавірусу з Великобританії, який є більш заразним.