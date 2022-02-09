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Novavax - американська фармацевтична компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Novavax".
Американська фармацевтична компанія Novavax спеціалізується на розробці й виробництві вакцин. Під час пандемії коронавірусної хвороби 2020-2021 років Novavax розробила власну вакцину від коронавірусу SARS-CoV-2. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Провідні фармацевтичні компанії Індії стверджують, що світовому виробництву вакцин від SARS-CoV-2 загрожує дія в США закону про оборонне виробництво. Американські постачальники, можливо, не зможуть виконувати замовлення.