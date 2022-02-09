Novavax - американська фармацевтична компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Novavax".

Американська фармацевтична компанія Novavax спеціалізується на розробці й виробництві вакцин. Під час пандемії коронавірусної хвороби 2020-2021 років Novavax розробила власну вакцину від коронавірусу SARS-CoV-2. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.