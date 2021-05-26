 Вакцина проти коронавірусу від Novavax демонструє високу ефективність | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 16.06.2021

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Світ

Вакцина проти коронавірусу від Novavax демонструє високу ефективність

Нова вакцина може забезпечити 100-відсотковий захист від важкого перебігу COVID-19 та демонструє високу ефективність. Вона може стати серйозною допомогою у глобальній боротьбі з коронавірусом.

Вакцина Novavax

Вакцина Novavax має білкову основу

Вакцина Novavax "вступає у гру" на дещо пізньому етапі. Та якщо боротьбу з коронавірусом SARS-CoV-2 вважати марафоном, а не спринтом, то Novavax з'являється не запізно і ще може відіграти важливу роль у глобальній кампанії вакцинації. Використовувана технологія вже добре відома, вакцина демонструє ефективність, її легко виготовляти, транспортувати та зберігати.

Наскільки ефективна нова вакцина?

За даними виробника, загальна ефективність сягає 90,4 відсотка, тобто вакцина NVX-CoV2373 приблизно така ж ефективна, як і мРНК-вакцини від виробників BioNTech/Pfizer та Moderna. Клінічні дослідження показали, що у групі піддослідних, яких вакцинували двічі, виявили на 90 відсотків менше захворювань, ніж у невакцинованій контрольній групі. Вакцина продемонструвала 100-відсотковий захист від середнього та важкого перебігу захворювання.

Медпрацівник у синіх гумових рукавицях робить щеплення дівчині в масці й червоній футболці

Вакцина від Novavax демонструє високу ефективність під час досліджень

У групі, що отримувала плацебо, було виявлено 63 випадки захворювання на SARS-CoV-2, із них десять із середнім та чотири з важким перебігом. У групі вакцинованих осіб було лише 14 випадків, але всі вони мали легкий перебіг. Загалом у третій фазі дослідження взяли участь 29 960 осіб у США та Мексиці.

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А чи є побічні дії?

За даними виробника, загалом вакцина не викликала серйозних побічних ефектів, виникали лише звичайні реакції на щеплення, такі як тимчасовий біль у місці ін'єкції, головний біль, біль у м'язах та втома.

Чи захищає Novavax також від мутацій?

У період дослідження альфа-варіант B.1.1.7, вперше виявлений у Великобританії, поширився також у США та Мексиці, де проходила третя фаза досліджень. Отже, можна виходити з того, що вакцина Novavax захищає від цієї мутації. Щодо бета-варіанту B.1.351, який вперше було виявлено у Південній Африці, то тут ефективність вакцини Novavax була значно нижчою - 49 відсотків, як показало дослідження у ПАР. Дані щодо інших варіантів, таких як гамма- чи дельта-, поки що відсутні.

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Чим NVX-CoV2373 відрізняється від інших вакцин?

На відміну від раніше затверджених вакцин, NVX-CoV2373 не є ані вакциною мРНК (як BioNTech/Pfizer та Moderna), ані векторною вакциною (як AstraZeneca та Johnson&Johnson). NVX-CoV2373 має білкову основу і містить наночастинку характерного білка-колоска. Вакцина працює за тим же принципом, що й вакцини проти гепатиту В або правця: імунна система реагує на білки у вакцині. При цьому реакція відбувається набагато швидше, оскільки організм після введення даної вакцини - на відміну від інших вакцин - не має спочатку виробляти ці спайкові білки. Novavax, як і більшість вакцин, також потрібно вводити двічі.

До речі, до настання "зоряної години" мРНК-вакцин під час нинішньої пандемії саме вакцини на основі білків вважали особливо перспективною технологією. За словами керівника відділу вакцинології та прикладної мікробіології німецького Центру Гельмгольца професора Карлоса Альберто Ґузмана (Carlos Alberto Guzman), "вакцини на основі білка відомі у медицині, зазвичай добре переносяться організмом, і особливих запитань до них не виникає. Та недолік полягає в тому, що розробка таких вакцин зазвичай триває довше, ніж векторних або мРНК-вакцин".

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Подвійний захист: від SARS-CoV-2 та грипу

NVX-CoV2373 - це комбінована вакцина, яка одночасно захищає від коронавірусу SARS-CoV-2 та сезонного грипу. Загалом, згідно з даними німецького Інституту Роберта Коха (RKI), щеплення різними типами вакцин можна поєднувати - це перехресне вакцинування. Загрози для імунної системи це не становить, однак поки достеменно невідомо те, як такі комбінації діють на ефективність захисту.

Симптоми грипу, застуди та COVID-19: інфографіка

За словами Ґузмана, "нещодавно випущений препринт вакцини NVX-CoV2373 можна вважати проривом, адже він уперше доводить, що вакцину проти COVID-19 можна поєднувати із сезонним щепленням проти грипу. При цьому ефективність дії не зменшується. Це значно полегшить усі процедури у наступному сезоні грипу", - прогнозує науковець.

На практиці це означає, що, якщо SARS-CoV-2 перетвориться на сезонний збудник захворювання, яке спричиняє певний тип застуди, то, вочевидь, захиститися теж можна буде завдяки сезонному щепленню, як нині від грипу. Тож за наявності такої вакцини можна буде одночасно прищепитися від обох захворювань. У тому, що нова хвиля грипу накотить, учені не сумніваються. "Можемо очікувати сильного спалаху сезонного грипу, після того як останні два роки ми усі носили захисні маски. Також зростає й небезпека комбінованої інфекції ГРВІ та SARS-CoV-2", - каже Ґузман.

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Коли можуть затвердити Novavax?

У разі підтвердження багатообіцяючих досліджень Novavax планує скерувати заявки на затвердження вакцини до регулювальних органів США та ЄС вже до кінця вересня. З лютого в ЄС діє прискорена процедура затвердження вакцин проти коронавірусу.

Яку роль NVX-CoV2373 може відіграти у глобальній кампанії вакцинації?

Уряд США активно фінансував розробку вакцини Novavax. Водночас у самих США дефіциту вакцин не спостерігається. Отже, вона може стати у пригоді деінде, адже попит на них у світі досі дуже високий.

Учасники саміту G7 в Англії

Саміт G7 - бідним країнам обіцяють підтримку вакцинами

На саміті G7 у Корнуоллі керівники держав та урядів оголосили, що нададуть загалом 2,3 мільярда доз вакцин біднішим країнам. Вакцини на основі білка можна транспортувати та зберігати при температурі 2-8 градусів за Цельсієм, тоді як мРНК-вакцини вимагають наднизьких температур зберігання. Це може полегшити доставку вакцини у віддалені куточки світу.

Компанія планує виробляти на початку до 100 мільйонів доз вакцини на місяць, а згодом збільшити обсяги до 150 мільйонів доз. "Багато доз із перших партій надходитимуть у країни з низьким та середнім рівнем доходів, і це було від самого початку нашою метою", - заявив керівник Novavax Стенлі Ерк агентству AP.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

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  • Штаб-квартира компанії Moderna

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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Вакцина Novavax

Вакцина від COVID-19 Novavax демонструє високу ефективність

Нова вакцина може забезпечити 100-відсотковий захист від важкого перебігу COVID-19 і демонструє високу ефективність.  

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