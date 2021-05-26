Вакцина проти коронавірусу від Novavax демонструє високу ефективність

Вакцина Novavax "вступає у гру" на дещо пізньому етапі. Та якщо боротьбу з коронавірусом SARS-CoV-2 вважати марафоном, а не спринтом, то Novavax з'являється не запізно і ще може відіграти важливу роль у глобальній кампанії вакцинації. Використовувана технологія вже добре відома, вакцина демонструє ефективність, її легко виготовляти, транспортувати та зберігати.

Наскільки ефективна нова вакцина?

За даними виробника, загальна ефективність сягає 90,4 відсотка, тобто вакцина NVX-CoV2373 приблизно така ж ефективна, як і мРНК-вакцини від виробників BioNTech/Pfizer та Moderna. Клінічні дослідження показали, що у групі піддослідних, яких вакцинували двічі, виявили на 90 відсотків менше захворювань, ніж у невакцинованій контрольній групі. Вакцина продемонструвала 100-відсотковий захист від середнього та важкого перебігу захворювання.

Вакцина від Novavax демонструє високу ефективність під час досліджень

У групі, що отримувала плацебо, було виявлено 63 випадки захворювання на SARS-CoV-2, із них десять із середнім та чотири з важким перебігом. У групі вакцинованих осіб було лише 14 випадків, але всі вони мали легкий перебіг. Загалом у третій фазі дослідження взяли участь 29 960 осіб у США та Мексиці.

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А чи є побічні дії?

За даними виробника, загалом вакцина не викликала серйозних побічних ефектів, виникали лише звичайні реакції на щеплення, такі як тимчасовий біль у місці ін'єкції, головний біль, біль у м'язах та втома.

Чи захищає Novavax також від мутацій?

У період дослідження альфа-варіант B.1.1.7, вперше виявлений у Великобританії, поширився також у США та Мексиці, де проходила третя фаза досліджень. Отже, можна виходити з того, що вакцина Novavax захищає від цієї мутації. Щодо бета-варіанту B.1.351, який вперше було виявлено у Південній Африці, то тут ефективність вакцини Novavax була значно нижчою - 49 відсотків, як показало дослідження у ПАР. Дані щодо інших варіантів, таких як гамма- чи дельта-, поки що відсутні.

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Чим NVX-CoV2373 відрізняється від інших вакцин?

На відміну від раніше затверджених вакцин, NVX-CoV2373 не є ані вакциною мРНК (як BioNTech/Pfizer та Moderna), ані векторною вакциною (як AstraZeneca та Johnson&Johnson). NVX-CoV2373 має білкову основу і містить наночастинку характерного білка-колоска. Вакцина працює за тим же принципом, що й вакцини проти гепатиту В або правця: імунна система реагує на білки у вакцині. При цьому реакція відбувається набагато швидше, оскільки організм після введення даної вакцини - на відміну від інших вакцин - не має спочатку виробляти ці спайкові білки. Novavax, як і більшість вакцин, також потрібно вводити двічі.

До речі, до настання "зоряної години" мРНК-вакцин під час нинішньої пандемії саме вакцини на основі білків вважали особливо перспективною технологією. За словами керівника відділу вакцинології та прикладної мікробіології німецького Центру Гельмгольца професора Карлоса Альберто Ґузмана (Carlos Alberto Guzman), "вакцини на основі білка відомі у медицині, зазвичай добре переносяться організмом, і особливих запитань до них не виникає. Та недолік полягає в тому, що розробка таких вакцин зазвичай триває довше, ніж векторних або мРНК-вакцин".

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Подвійний захист: від SARS-CoV-2 та грипу

NVX-CoV2373 - це комбінована вакцина, яка одночасно захищає від коронавірусу SARS-CoV-2 та сезонного грипу. Загалом, згідно з даними німецького Інституту Роберта Коха (RKI), щеплення різними типами вакцин можна поєднувати - це перехресне вакцинування. Загрози для імунної системи це не становить, однак поки достеменно невідомо те, як такі комбінації діють на ефективність захисту.

За словами Ґузмана, "нещодавно випущений препринт вакцини NVX-CoV2373 можна вважати проривом, адже він уперше доводить, що вакцину проти COVID-19 можна поєднувати із сезонним щепленням проти грипу. При цьому ефективність дії не зменшується. Це значно полегшить усі процедури у наступному сезоні грипу", - прогнозує науковець.

На практиці це означає, що, якщо SARS-CoV-2 перетвориться на сезонний збудник захворювання, яке спричиняє певний тип застуди, то, вочевидь, захиститися теж можна буде завдяки сезонному щепленню, як нині від грипу. Тож за наявності такої вакцини можна буде одночасно прищепитися від обох захворювань. У тому, що нова хвиля грипу накотить, учені не сумніваються. "Можемо очікувати сильного спалаху сезонного грипу, після того як останні два роки ми усі носили захисні маски. Також зростає й небезпека комбінованої інфекції ГРВІ та SARS-CoV-2", - каже Ґузман.

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Коли можуть затвердити Novavax?

У разі підтвердження багатообіцяючих досліджень Novavax планує скерувати заявки на затвердження вакцини до регулювальних органів США та ЄС вже до кінця вересня. З лютого в ЄС діє прискорена процедура затвердження вакцин проти коронавірусу.

Яку роль NVX-CoV2373 може відіграти у глобальній кампанії вакцинації?

Уряд США активно фінансував розробку вакцини Novavax. Водночас у самих США дефіциту вакцин не спостерігається. Отже, вона може стати у пригоді деінде, адже попит на них у світі досі дуже високий.

Саміт G7 - бідним країнам обіцяють підтримку вакцинами

На саміті G7 у Корнуоллі керівники держав та урядів оголосили, що нададуть загалом 2,3 мільярда доз вакцин біднішим країнам. Вакцини на основі білка можна транспортувати та зберігати при температурі 2-8 градусів за Цельсієм, тоді як мРНК-вакцини вимагають наднизьких температур зберігання. Це може полегшити доставку вакцини у віддалені куточки світу.

Компанія планує виробляти на початку до 100 мільйонів доз вакцини на місяць, а згодом збільшити обсяги до 150 мільйонів доз. "Багато доз із перших партій надходитимуть у країни з низьким та середнім рівнем доходів, і це було від самого початку нашою метою", - заявив керівник Novavax Стенлі Ерк агентству AP.