Велика сімка надасть понад 2 мільярди доз вакцин від коронавірусу бідним країнам

Країни Великої сімки (G7) домовилися надати 2,3 мільярда доз вакцин від коронавірусу бідним державам протягом 2022 року. Німеччина при цьому надасть 350 мільйонів доз вакцини. Про це на полях саміту G7 повідомила німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), інформує dpa у неділю, 13 червня.

Крім того, протягом наступних місяців G7 співпрацюватиме з приватним сектором, країнами Великої двадцятки та іншими державами, щоб надати ще більше доз вакцин. Про це йдеться у комюніке зустрічі лідерів країн G7, передає агенція Reuters у неділю, 13 червня.

"Ми працюватимемо разом з приватним сектором, G20 та іншими країнами, щоб збільшити цей внесок протягом наступних місяців", - йдеться у підсумковому документі лідерів G7.

За даними джерел Reuters, дипломати працювали до пізньої ночі суботи, щоб узгодити текст комюніке.

Раніше повідомлялося, що країни Великої сімки планують пожертвувати мільярд доз вакцин від коронавірусу. Президент США Джо Байден пообіцяв надати 500 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer для цієї ініціативи, а прем'єр Великобританії Борис Джонсон та представники країн ЄС - по 100 мільйонів доз вакцин.

Більшість доз вакцини нададуть в рамках механізму COVAX для розподілу між країнами світу, а решту, зокрема, у випадку Великобританії, Лондон надасть у рамках двосторонніх відносин з країнами, які потребують вакцини.

Зазначається, що Великобританія передасть вакцини з запасів, які країна закупила для власного використання. Це вакцини виробників AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson та інші. Своєю чергою, США закупить вакцину.

Між тим міжнародні організації заявили, що для припинення пандемії необхідно 11 мільярдів доз вакцин.

Читайте також: Коментар: Вакцина від коронавірусу має бути доступна в усьому світі - за будь-яку ціну!