Велика сімка пожертвує мільярд доз вакцин від коронавірусу біднішим країнам

Країни Великої сімки (G7) мають ухвалити рішення про пожертву одного мільярда доз вакцин від коронавірусу біднішим країнам під час саміту G7, який розпочався у п'ятницю, 11 червня, у британському Корнуоллі, передає агенція Reuters.

Президент США Джо Байден пообіцяв надати 500 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer для цієї ініціативи, а прем'єр Великобританії Борис Джонсон та представники країн ЄС - по 100 мільйонів доз вакцин.

Більшість доз вакцини нададуть в рамках механізму COVAX для розподілу між країнами світу, а решта, зокрема, у випадку Великобританії, Лондон надасть у рамках двосторонніх відносин з країнами, які потребують вакцини.

Зазначається, що Великобританія передасть вакцини із запасів, які країна закупила для власного використання. Це вакцини виробників AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson та інші. Своєю чергою, США закупить вакцину.

Міжнародні організації вимагають пожертвувати більше вакцин

Водночас міжнародне об'єднання організацій Oxfam заявило, що обіцяний один мільярд доз вакцин є радше "краплею в океані". Також в об'єднанні зазначили, що політики мають діяти набагато швидше.

"Якщо найкраще, про що лідери G7 зможуть домовитися, це пожертвувати один мільярд доз вакцин, то цей саміт буде провальним", - вважає менеджерка з питань охорони здоров'я Oxfam Анна Марріотт. Вона наголосила, що населенню планети потрібно 11 мільярдів доз для припинення пандемії. "Життя мільйонів людей у ​​країнах, що розвиваються, ніколи не повинно залежати від доброї волі багатих націй та жадібних до прибутку фармацевтичних корпорацій", - підкреслила Марріотт.

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