 Велика сімка пожертвує мільярд доз вакцин від коронавірусу біднішим країнам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2021

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Новини

Велика сімка пожертвує мільярд доз вакцин від коронавірусу біднішим країнам

Очікується, що США нададуть біднішим країнам 500 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, а Великобританія і країни ЄС - по 100 мільйонів доз.

Президент США Джо Байден і прем'єр Великобританії Борис Джонсон на саміті G7

Президент США Джо Байден і прем'єр Великобританії Борис Джонсон на саміті G7

Країни Великої сімки (G7) мають ухвалити рішення про пожертву одного мільярда доз вакцин від коронавірусу біднішим країнам під час саміту G7, який розпочався у п'ятницю, 11 червня, у британському Корнуоллі, передає агенція Reuters.

Президент США Джо Байден пообіцяв надати 500 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer для цієї ініціативи, а прем'єр Великобританії Борис Джонсон та представники країн ЄС - по 100 мільйонів доз вакцин.

Більшість доз вакцини нададуть в рамках механізму COVAX для розподілу між країнами світу, а решта, зокрема, у випадку Великобританії, Лондон надасть у рамках двосторонніх відносин з країнами, які потребують вакцини.

Зазначається, що Великобританія передасть вакцини із запасів, які країна закупила для власного використання. Це вакцини виробників AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson та інші. Своєю чергою, США закупить вакцину.  

Міжнародні організації вимагають пожертвувати більше вакцин

Водночас міжнародне об'єднання організацій Oxfam заявило, що обіцяний один мільярд доз вакцин є радше "краплею в океані". Також в об'єднанні зазначили, що політики мають діяти набагато швидше.

"Якщо найкраще, про що лідери G7 зможуть домовитися, це пожертвувати один мільярд доз вакцин, то цей саміт буде провальним", - вважає менеджерка з питань охорони здоров'я Oxfam Анна Марріотт. Вона наголосила, що населенню планети потрібно 11 мільярдів доз для припинення пандемії. "Життя мільйонів людей у ​​країнах, що розвиваються, ніколи не повинно залежати від доброї волі багатих націй та жадібних до прибутку фармацевтичних корпорацій", - підкреслила Марріотт.

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