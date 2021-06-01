 В Україну доставили ще 117 тисяч доз COVID-вакцини у рамках COVAX | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2021

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Новини

В Україну доставили ще 117 тисяч доз COVID-вакцини у рамках COVAX

Україна отримала чергову партію вакцини BioNTech/Pfizer. Протягом цього та на початку наступного тижня країна загалом отримає майже пів мільйона доз вакцини у рамках COVAX.

Постачання вакцин в рамках ініціативи COVAX

Постачання вакцин в рамках ініціативи COVAX (архівне фото)

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у вівторок, 8 червня, доставив в Україну 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer від СОVID-19. Ця поставка препарату відбулася у рамках глобальної ініціативи COVAX, повідомляється на офіційному сайті ЮНІСЕФ.

Загалом протягом цього і на початку наступного тижня Україна безкоштовно отримає у рамках COVAX майже 474 тисячі доз вакцини BioNTech/Pfizer, повідомили в організації.

"Чим більше вакцин доставляється в Україну через механізм COVAX, тим більше людей із пріоритетних груп ми можемо охопити, і тим швидше ми зможемо захистити людей від важких захворювань або смерті від COVID-19", - зауважив представник ВООЗ та голова бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт. За його словами, разом з повною новою поставкою, загальна кількість вакцин, отриманих Україною через COVAX, становитиме 2 мільйони 137 тисяч 500 доз (BioNTech/Pfizer та AstraZeneca).

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"Добре, що вакцинація в Україні набирає обертів, і вакцини дійсно рятують життя, проте вакцинація сама по собі не є гарантією проти передачі COVID-19 іншим. Тож, будь ласка, продовжуйте носити маски, тримайте фізичну дистанцію та уникайте скупчення людей, особливо у період літніх відпусток", - наголосив представник ВООЗ.

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COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) - глобальна ініціатива, яка спрямована на забезпечення справедливого розподілу у світі вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19. До кінця 2021 року в рамках ініціативи Україна має отримати достатньо вакцин від різних виробників, щоб захистити від COVID до 20 відсотків населення. Усі вакцини у рамках COVAX Україна отримує безоплатно. Від імені COVAX ЮНІСЕФ закуповує і постачає лише ті вакцини від COVID-19, що відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ.

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    Автор: Андрій Гурков


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