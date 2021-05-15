В Україну доставили понад 122 тисячі доз вакцини BioNTech/Pfizer

122 850 доз вакцини від коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer прибули в Україну у вівторок, 18 травня. Про це йдеться у повідомленні міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, препарати прибули в рамках глобальної ініціативи зі справедливого розподілу вакцин від коронавірусу COVAX. "До кінця тижня ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН. - Ред.) доставить всього 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін'єкцій", - додають у МОЗ.

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Більшість вакцин BioNTech/Pfizer - працівникам освіти

У відомстві зазначають, що 378 тисяч доз з цієї партії будуть використані як перша та друга дози для щеплення від COVID-19 для працівників освіти. Залишок вакцин буде спрямовано для вакцинації пріоритетних груп з першого і другого етапу вакцинації.

"Вакцинація вчителів - ключовий момент у забезпеченні якості та безперервності навчання під час пандемії", - цитує пресслужба МОЗ України Лотту Сильвандер, голову представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Від початку вакцинації в Україні, за даними МОЗ, перше щеплення отримали вже понад 948 тисяч осіб, однак повністю вакцинованими двома дозами вакцини від коронавірусу є лише 27 454 людини.

Дефіцит вакцин для COVAX

Напередодні у Дитячому фонді ООН заявили, що заможні країни світу можуть надати міжнародній ініціативі зі справедливого розподілу вакцин від коронавірусу COVAX понад 150 мільйонів доз препаратів проти COVID-19 без шкоди для власних програм з вакцинації населення.

За оцінками ЮНІСЕФ, зараз міжнародній ініціативі з глобального розподілу вакцин від коронавірусу бракує близько 190 мільйонів доз препаратів для щеплення. Це пов'язано, зокрема, зі спалахом COVID-19 в Індії, яка мала виробити та експортувати більшу частину вакцин в рамках COVAX. В умовах складної епідеміологічної ситуації уряд країни вирішив використати ці препарати для вакцинації власного населення і скасував експорт вакцин.

Глава Всесвітньої організації з охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус минулої п'ятниці вже виступив із закликом до багатих країн радше надати вакцини COVAX, ніж розпочинати вакцинацію дітей та підлітків, яким, за його словами, коронавірус загрожує набагато менше.