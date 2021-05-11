ЮНІСЕФ закликає заможні країни віддати зайві вакцини від коронавірусу

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) вважають, що заможні країни світу можуть надати міжнародній ініціативі зі справедливого розподілу вакцин від коронавірусу COVAX понад 150 мільйонів доз препаратів проти COVID-19 без шкоди для власних програм з вакцинації населення. Про це у фонді заявили у понеділок, 17 травня.

Згідно з оприлюдненим ЮНІСЕФ дослідженням британської компанії Airfinity, країни Великої сімки (G7) та ЄС можуть допомогти пожвавити глобальну вакцинацію від коронавірусу, надавши COVAX по 20 відсотків своїх запасів на червень, липень та серпень. При цьому, за словами директорки фонду Генріетти Фор, це не завадить цим державам продовжити національні кампанії з вакцинації згідно з попередніми планами.

"Ми занепокоєні, що смертельний спалах (епідемії COVID-19. - Ред.) в Індії може бути передвісником того, що трапиться, якщо ці попередження залишаться без уваги, - заявили у ЮНІСЕФ. - Кількість випадків вибухово зростає, а системи охорони здоров'я перевантажені у країнах на кшталт Непалу, Шрі-Ланки та Мальдів, а також в іншій частині світу, як от в Аргентині та Бразилії".

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Дефіцит вакцин для COVAX

За оцінками ЮНІСЕФ, зараз міжнародній ініціативі з глобального розподілу вакцин від коронавірусу бракує близько 190 мільйонів доз препаратів для щеплення. Це пов'язано, зокрема, зі спалахом COVID-19 в Індії, яка мала виробити та експортувати більшу частину вакцин в рамках COVAX. В умовах складної епідеміологічної ситуації уряд Індії вирішив використати ці препарати для вакцинації власного населення.

В рамках ініціативи COVAX вакцини від коронавірусу отримує також і Україна.

Глава Всесвітньої організації з охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус раніше уже виступав із закликом до багатих країн радше надати вакцини COVAX, ніж розпочинати вакцинацію дітей та підлітків, яким, за його словами, коронавірус загрожує набагато менше.