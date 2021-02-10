 США, Німеччина та ЄС збільшують свої внески до ініціативи COVAX | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2021

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Новини

США, Німеччина та ЄС збільшують свої внески до ініціативи COVAX

Вашингтон загалом планує надати ініціативі COVAX чотири мільярди доларів, Берлін збільшує внесок на 1,5 мільярда євро, а Євросоюз - на 500 мільйонів євро.

Країни збільшують свої внески у боротьбу з пандемією коронавірусу

Країни збільшують свої внески у боротьбу з пандемією коронавірусу

Країни Великої сімки збільшують свої внески до глобальної ініціативи з вакцинації COVAX. Відповідні повідомлення представники урядів зробили під час віртуального саміту лідерів країн Великої сімки (G7) у п'ятницю, 19 лютого.

Зокрема, у Вашингтоні повідомили, що США виділять ініціативі, метою якої є уможливити доступ до вакцини проти коронавірусу країнам, що розвиваються, до 4 мільярдів доларів. Два мільярди доларів будуть надані одразу, а ще два мільярди - протягом двох років, якщо інші країни теж виконають свої зобов'язання. "Коронавірус показав нам, що жодна нація, яка стикається з пандемією, не може діяти самостійно", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Німецький уряд планує виділити на боротьбу з пандемією у світі додатково 1,5 мільярда євро, повідомив міністр фінансів країни Олаф Шольц (Olaf Scholz). Раніше уряд Німеччини вже надав ініціативі 600 мільйонів євро. Таким чином, ФРН на сьогоднішній день є найбільшим донором COVAX. Єврокомісія повідомила про збільшення внеску ЄС удвічі - з 500 мільйонів до 1 мільярда євро.

Як зазначила канцлерка Німеччини Анґела Мекркель (Angela Merkel), "пандемія поборять лише тоді, коли будуть вакциновані всі люди у світі", цитує інформагенція dpa. 

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що багаті країни мають віддати бідним 4-5 відсотків своїх доз вакцин від коронавірусу. В цьому його підтримала Анґела Меркель (Angela Merkel), яка, утім, наголосила і на зобов'язаннях урядів перед населенням своїх країн. За її словами, тут потрібно знайти баланс.

Для того, щоб досягти своєї мети в цьому році - вакцинувати близько 20 відсотків населення країн, що розвиваються, за допомогою 1,3 мільярда доз вакцин - ініціативі COVAX необхідні 6,8 мільярда євро. За оцінкою міністра з питань розвитку ФРН Ґерда Мюллера (Gerd Müller), загалом ВООЗ не вистачає 27 мільярдів євро для боротьби з пандемією коронавірусу.

Через ініціативу COVAX частково покрити потреби у вакцині проти коронавірусу планує й Україна

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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