ЄС експортував більше вакцин, ніж використав для щеплень

Євросоюз експортував більше доз вакцин від коронавірусу, ніж використав для щеплень серед жителів країн ЄС. Це випливає із заяви голови Єврокомісії (ЄК) Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яку вона зробила на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем за підсумками відеосаміту глав країн ЄС у четвер, 25 березня.

За словами фон дер Ляєн, з 1 грудня 2020 року до 25 березня "загальна кількість вивезених з Європейського Союзу доз зросла до 77 мільйонів". "Це говорить про те, що Європа є регіоном, який експортує найбільше вакцин в усьому світі", - зазначила вона.

Читайте також: Німецький лікар сам зробив вакцину від коронавірусу. Що з цього вийшло

Поставки в рамках механізму COVAX

Голова Єврокомісії нагадала, що поставки, зокрема, здійснюються в рамках глобального механізму COVAX, який покликаний надати іншим країнам однаковий доступ до безпечних і ефективних вакцин після їхньої ліцензії та реєстрації.

Завдання COVAX полягає в наступному: розподілити безпечні та ефективні вакцини між країнами-учасницями ініціативи пропорційно кількості їхнього населення до кінця 2021 року. До COVAX приєдналися близько 170 країн, серед них і Україна.

За словами фон дер Ляєн, одна з цілей COVAX - захистити "гуманітарних і медичних працівників у всьому світі". "Ми закликаємо інших (міжнародних гравців - Ред.) Бути настільки ж відкритими", в питаннях вакцинації, наголосила вона.

Голова Єврокомісії: повністю щеплені 4,1 відсотка жителів ЄС

Разом з тим, за словами голови Єврокомісії, в рамках європейської спільноти зроблені щеплення з використанням 62 мільйонів доз вакцини. Загалом Євросоюз одержав 88 мільйонів доз.

"В цілому, якщо подивитися на кількість людей, які були повністю провакциновані в Європі, то це 18,2 мільйона. Таким чином, 4,1 відсотка (населення - Ред.) вже отримали дві дози", - відзвітувала вона.

Читайте також: Яким буде COVID-сертифікат ЄС і чи отримуватимуть його українці

Меркель проти заборони на експорт вакцини

Раніше в Брюсселі висловлювали невдоволення тим, що виробники активно експортують вакцини з ЄС, а замовлення Єврокомісії виконують вкрай повільно.

У свою чергу канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) 23 березня виступила проти "загальних заборон на експорт вакцин" від коронавірусу.

За словами глави уряду Німеччини, в рамках кампанії вакцинації існують міжнародні взаємозалежності, і необхідно уважно відстежувати нинішні ланцюжки поставок.

Читайте також: "Третя хвиля" пандемії COVID-19 накрила Європу, але не всю