 ЄС експортував більше вакцин, ніж використав для щеплень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2021

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Новини

ЄС експортував більше вакцин, ніж використав для щеплень

З 1 грудня 2020 року до 25 березня Євросоюз експортував 77 мільйонів доз вакцин, щеплення зроблені з використанням 62 мільйонів доз, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн

Євросоюз експортував більше доз вакцин від коронавірусу, ніж використав для щеплень серед жителів країн ЄС. Це випливає із заяви голови Єврокомісії (ЄК) Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яку вона зробила на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем за підсумками відеосаміту глав країн ЄС у четвер, 25 березня.

За словами фон дер Ляєн, з 1 грудня 2020 року до 25 березня "загальна кількість вивезених з Європейського Союзу доз зросла до 77 мільйонів". "Це говорить про те, що Європа є регіоном, який експортує найбільше вакцин в усьому світі", - зазначила вона.

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Поставки в рамках механізму COVAX

Голова Єврокомісії нагадала, що поставки, зокрема, здійснюються в рамках глобального механізму COVAX, який покликаний надати іншим країнам однаковий доступ до безпечних і ефективних вакцин після їхньої ліцензії та реєстрації.

Завдання COVAX полягає в наступному: розподілити безпечні та ефективні вакцини між країнами-учасницями ініціативи пропорційно кількості їхнього населення до кінця 2021 року. До COVAX приєдналися близько 170 країн, серед них і Україна.

За словами фон дер Ляєн, одна з цілей COVAX - захистити "гуманітарних і медичних працівників у всьому світі". "Ми закликаємо інших (міжнародних гравців - Ред.) Бути настільки ж відкритими", в питаннях вакцинації, наголосила вона.

Голова Єврокомісії: повністю щеплені 4,1 відсотка жителів ЄС

Разом з тим, за словами голови Єврокомісії, в рамках європейської спільноти зроблені щеплення з використанням 62 мільйонів доз вакцини. Загалом Євросоюз одержав 88 мільйонів доз.

"В цілому, якщо подивитися на кількість людей, які були повністю провакциновані в Європі, то це 18,2 мільйона. Таким чином, 4,1 відсотка (населення - Ред.) вже отримали дві дози", - відзвітувала вона.

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Меркель проти заборони на експорт вакцини

Раніше в Брюсселі висловлювали невдоволення тим, що виробники активно експортують вакцини з ЄС, а замовлення Єврокомісії виконують вкрай повільно.

У свою чергу канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) 23 березня виступила проти "загальних заборон на експорт вакцин" від коронавірусу.

За словами глави уряду Німеччини, в рамках кампанії вакцинації існують міжнародні взаємозалежності, і необхідно уважно відстежувати нинішні ланцюжки поставок.

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  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

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    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

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    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудня 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їх розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Тому при транспортуванні використовуються спеціальні термобокси. Кожна містить 23 кілограми сухого льоду, прокладеного трьома шарами: це забезпечує холод протягом десяти днів. І кожна оснащена термосенсором, підключеними до супутникової системи GPS. На знімку: прибуття партії вакцини до Італії.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: через два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


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