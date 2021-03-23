 Меркель: Євросоюз має виробляти вакцини від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Меркель: Євросоюз має виробляти вакцини від коронавірусу

Євросоюз повинен забезпечити виробництво вакцин від коронавірусу для своїх громадян на європейській території, але при цьому необхідні й поставки іншим країнам, заявила Анґела Меркель.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель у Бундестазі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель у Бундестазі

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила про необхідність виробництва вакцин від коронавірусу для країн ЄС на європейській території.

Меркель вказала, що Великобританія виробляє вакцини від COVID-19 для власного населення на своїй території, а США не експортує препарати. Отже, успіх у подоланні кризи в Європі в довгостроковій перспективі залежить від того, яку кількість вакцини ЄС зможе виробити на своїх потужностях, підкреслила Меркель під час виступу у четвер, 25 березня, в Бундестазі перед самітом Євросоюзу, який відбудеться у форматі відеоконференції. 

Водночас канцлерка наголосила на необхідності забезпечення вакцинами від коронавірусу інші країни світу. Якщо не вдасться це зробити, то людство буде стикатися з усе новими мутаціями вірусу, пояснила глава уряду ФРН.

Мета - запобігання зростанню кількості смертей

Вирішальною метою під час ухвалення обмежувальних заходів найближчими тижнями має стати запобігання зростанню смертей, зазначила Меркель.

"Якщо при питанні про подальші заходи локдаун на Великдень зустрів позитивний відгук тільки у реаніматологів, то можна зрозуміти, наскільки вони стурбовані ситуацією", - заявила вона.

Меркель також вказала, що в палати інтенсивної терапії зараз ризикують потрапити не тільки 90-річні, але і "50, 60 і 70-річні". "І це люди, у яких попереду, імовірно, ще дуже багато років життя", - підкреслила вона.

Також Меркель згадала про оцінки експертів, які вважають, що віддалені наслідки зараження коронавірусом будуть проявлятися приблизно у 10 відсотків інфікованих. "Це означає, що варто боротися за кожну окрему людину, намагаючись не допустити її зараження", - заявила Меркель і назвала це спільним завданням всіх громадян на найближчі тижні.

Інфографіка динаміки нових випадків зараження коронавірусом

Напередодні Анґела Меркель скасувала ухвалене двома днями раніше рішення про посилення локдауну на час майбутніх великодніх свят. Федеральні і земельні уряди вирішили обмежитися закликом до жителів країни залишатися на час свят вдома і відмовитися від оголошення офіційними святковими днями передвеликодні четверг і суботу, заявила вона на пресконференції і визнала, що рішення про посилення заходів на Великдень було неправильним.

Жорсткий локдаун у Німеччині

Жорсткий локдаун у Німеччині діє з 16 грудня 2020 року, його неодноразово продовжували і доповнювали новими заходами. Так, у магазинах і громадському транспорті необхідно носити тільки медичні маски або маски-респіратори FFP2. З настанням весни заходи почали послаблювати. З 1 березня знову відкрилися перукарні, з 8 березня - книжкові магазини, магазини квітів, садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища. Також поступово відновлюють свою роботу музеї та галереї.

З початку пандемії коронавірус у Німеччині офіційно виявили у 2,7 мільйона людей, з них більше 75 тисяч померли, повідомляє Інститут імені Роберта Коха (RKI). У грудні в країні почалася вакцинація. З того часу 4,3 відсотка жителів ФРН (3,6 мільйона) вже отримали обидві необхідні дози щеплення, а першу дозу - 9,8 відсотка жителів (8,1 мільйона). 

  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Вакцина Made in Germany

    У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Успіх дітей мігрантів

    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудня 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їх розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Тому при транспортуванні використовуються спеціальні термобокси. Кожна містить 23 кілограми сухого льоду, прокладеного трьома шарами: це забезпечує холод протягом десяти днів. І кожна оснащена термосенсором, підключеними до супутникової системи GPS. На знімку: прибуття партії вакцини до Італії.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: через два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


Дивитись відео 02:02

Швидкий тест на COVID-19: як німці самостійно визначають коронавірус вдома (23.03.2021)

Аудіо й відео до теми

Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (25.03.2021)  

Чому в Бельгії не хочуть робити щеплення від коронавірусу - "Європа у фокусі" (22.03.2021)  

Також за темою

Deutschland - Coronavirus - Beratungen von Bund und Ländern - Pressekonferenz

Пандемія COVID-19: у Німеччині посилять локдаун на Великдень 23.03.2021

Анґела Меркель і глави федеральних земель Німеччини вирішили продовжити локдаун до 18 квітня і посилити його на Великдень.

Weltspiegel | 23.03.2021 | Coronavirus Deutschland

Пандемія COVID-19: у Німеччині вже більше 75 тисяч померлих 24.03.2021

З початку пандемії COVID-19 у Німеччині померли вже більше 75 тисяч інфікованих коронавірусом людей. Лише за минулу добу додалося ще 248 жертв хвороби.

Libanon Beirut | Coronaimpfung

BioNTech/Pfizer - вакцина від коронавірусу Made in Germany (фотогалерея) 23.03.2021

Фотогалерея DW про стратегічний альянс, який уклали в боротьбі проти коронавірусу розробник мРНК-технологій з Німеччини й один із лідерів світової фармацевтики зі США.

Реклама

Докладно

Рейтинги політичної сили Анґели Меркель падають

Уряд Меркель у вільному падінні

Уряд Анґели Меркель втратив орієнтацію в умовах пандемії, вважає Єнс Турау.  

Завод в Україні (символічне фото)

Глава ФДМ: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути

Про те, які підприємства першими виставлять на аукціон, та реформи Фонду держмайна України DW поговорила з його головою.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  