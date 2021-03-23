Меркель: Євросоюз має виробляти вакцини від коронавірусу

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила про необхідність виробництва вакцин від коронавірусу для країн ЄС на європейській території.

Меркель вказала, що Великобританія виробляє вакцини від COVID-19 для власного населення на своїй території, а США не експортує препарати. Отже, успіх у подоланні кризи в Європі в довгостроковій перспективі залежить від того, яку кількість вакцини ЄС зможе виробити на своїх потужностях, підкреслила Меркель під час виступу у четвер, 25 березня, в Бундестазі перед самітом Євросоюзу, який відбудеться у форматі відеоконференції.

Водночас канцлерка наголосила на необхідності забезпечення вакцинами від коронавірусу інші країни світу. Якщо не вдасться це зробити, то людство буде стикатися з усе новими мутаціями вірусу, пояснила глава уряду ФРН.

Мета - запобігання зростанню кількості смертей

Вирішальною метою під час ухвалення обмежувальних заходів найближчими тижнями має стати запобігання зростанню смертей, зазначила Меркель.

"Якщо при питанні про подальші заходи локдаун на Великдень зустрів позитивний відгук тільки у реаніматологів, то можна зрозуміти, наскільки вони стурбовані ситуацією", - заявила вона.

Меркель також вказала, що в палати інтенсивної терапії зараз ризикують потрапити не тільки 90-річні, але і "50, 60 і 70-річні". "І це люди, у яких попереду, імовірно, ще дуже багато років життя", - підкреслила вона.

Також Меркель згадала про оцінки експертів, які вважають, що віддалені наслідки зараження коронавірусом будуть проявлятися приблизно у 10 відсотків інфікованих. "Це означає, що варто боротися за кожну окрему людину, намагаючись не допустити її зараження", - заявила Меркель і назвала це спільним завданням всіх громадян на найближчі тижні.

Напередодні Анґела Меркель скасувала ухвалене двома днями раніше рішення про посилення локдауну на час майбутніх великодніх свят. Федеральні і земельні уряди вирішили обмежитися закликом до жителів країни залишатися на час свят вдома і відмовитися від оголошення офіційними святковими днями передвеликодні четверг і суботу, заявила вона на пресконференції і визнала, що рішення про посилення заходів на Великдень було неправильним.

Жорсткий локдаун у Німеччині

Жорсткий локдаун у Німеччині діє з 16 грудня 2020 року, його неодноразово продовжували і доповнювали новими заходами. Так, у магазинах і громадському транспорті необхідно носити тільки медичні маски або маски-респіратори FFP2. З настанням весни заходи почали послаблювати. З 1 березня знову відкрилися перукарні, з 8 березня - книжкові магазини, магазини квітів, садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища. Також поступово відновлюють свою роботу музеї та галереї.

З початку пандемії коронавірус у Німеччині офіційно виявили у 2,7 мільйона людей, з них більше 75 тисяч померли, повідомляє Інститут імені Роберта Коха (RKI). У грудні в країні почалася вакцинація. З того часу 4,3 відсотка жителів ФРН (3,6 мільйона) вже отримали обидві необхідні дози щеплення, а першу дозу - 9,8 відсотка жителів (8,1 мільйона).

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