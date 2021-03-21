Пандемія COVID-19: у Німеччині посилять локдаун на Великдень
Анґела Меркель і глави федеральних земель Німеччини вирішили продовжити локдаун до 18 квітня і посилити його на Великдень.
Анґела Меркель після наради із главами урядів федеральних земель Німеччини
На тлі різкого зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом у Німеччині громадське, економічне та приватне життя в країні на час великодніх свят має бути обмеженим як ніколи раніше під час пандемії. Про це заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) на пресконференції вночі у вівторок, 23 березня.
На пресконференції Меркель підбила підсумки 15-годинної зустрічі з главами урядів федеральних земель. "Ситуація дуже і дуже серйозна", - підкреслила канцлерка.
Згідно з рішенням, Чистий четвер і субота, 1 і 3 квітня, перед Великоднем як виняток оголошені вихідними днями. При цьому Страсна п'ятниця, Великдень і наступний за нею понеділок в Німеччині є традиційно святковими днями. Таким чином "протягом п'яти днів поспіль буде діяти принцип "ми залишаємося вдома", - підкреслила канцлерка.
Всі торгові точки у ці дні припинять роботу. Виняток зроблять лише в суботу для продуктових магазинів, але інші чотири дні супермаркети теж будуть закриті. Згідно з рішенням канцлерки і глав федеральних земель, масові скупчення людей в громадських місцях в ці п'ять днів повністю заборонені. Уряд ФРН закликав церкви і релігійні громади проводити великодні богослужіння онлайн. Відкритими повинні залишитися лише центри вакцинації і проведення тестів на коронавірус.
В регіонах, де індекс заражень за тиждень перевищує 100 на 100 тисяч осіб, можуть посилити обмеження соціальних контактів, запровадити обмеження на вихід з дому, а також зобов'язати носити медичні маски в особистих автомобілях.
Крім того, для тих, хто виїжджає за кордон, запровадять загальний обов'язок проходити тестування перед зворотним рейсом. Повернення до Німеччини буде можливим тільки при наявності тесту.
Уряд ФРН планує розширити тестування учнів і педагогів в школах і дитячих садах "якомога швидше, щоб робили два тести на тиждень". Також планується виділити додаткову фінансову допомогу фірмам, найбільш сильно постраждалим від пандемії.
Локдаун в Німеччині продовжується до 18 квітня
При цьому локдаун в країні залишиться чинним щонайменше до 18 квітня. На цей час усі чинні обмеження залишатимуться в силі.
Окрім цього, жителів Німеччини закликають звести контакти до абсолютно необхідного мінімуму. Дозволені зустрічі до п'яти осіб з двох домогосподарств без урахування дітей до 14 років. Роботодавців закликають знайти можливості для розширення дистанційної роботи. Школи і дитячі садки мають припиняти свою діяльність при показнику нових заражень за останні сім днів в 200 випадків на 100 тисяч осіб.
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