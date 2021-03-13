 Меркель виступає за подовження локдауну в Німеччині на квітень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2021

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Новини

Меркель виступає за подовження локдауну в Німеччині на квітень

Відомство канцлерки ФРН Анґели Меркель пропонує подовжити локдаун в країні на квітень. Цю пропозицію розглянуть на нараді з представниками земель 22 березня.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Відомство канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) виступає за подовження теперішнього локдауну в країні і на квітень. Про це в неділю, 21 березня, повідомили німецькі ЗМІ з посиланням на копію проєкту угоди учасників наради канцлерки та голів федеральних земель, проведення якої заплановано на 22 березня.

Конкретну дату закінчення локдауну в цьому документі не вказано. Також не передбачено жодних нових кроків щодо послаблення карантинних обмежень, що обґрунтовується "новим спалахом заражень та експоненціальною динамікою інфікування". Водночас землям пропонують забезпечити можливість "обмежених за термінами модельних проєктів, котрі дозволяють відкрити деякі сфери громадського життя за дотримання суворих захисних заходів та наявності концепції тестування".

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Відпустки лише в своій федеральній землі

У проєкті документу також передбачена можливість проведення населенням відпусток на території власних федеральних земель - за умови мінімізації контактів. Це має бути забезпечено шляхом "дотримання чинних обмежень у сфері соціальних контактів, суворих правил гігієни та реалізації плану тестування", йдеться в проєкті.

Нагадаємо, що 21 березня кількість нових заражень коронавірусом у Німеччині за сім днів із розрахунку на 100 тисяч населення перетнула критичну позначку у 100 і сягнула 103,9. Про це свідчать дані Інституту імені Роберта Коха (RKI), який консультує німецький уряд у питанні подолання епідемії COVID-19 в країні.

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