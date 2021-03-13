 Протести коронаскептиків: у Касселі масштабні сутички з поліцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2021

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Протести коронаскептиків: у Касселі масштабні сутички з поліцією

У Касселі під час акції протесту проти коронавірусних обмежень спалахнули масштабні сутички протестувальників з правоохоронцями.

Учасники незареєстрованого маршу коронаскептиків у Касселі до початку сутичок з поліцією

Учасники незареєстрованого маршу коронаскептиків у Касселі до початку сутичок з поліцією

У Касселі під час демонстрації проти заходів німецького уряду у боротьбі з поширенням коронавірусу між учасниками акції та поліцією відбулися масштабні сутички. Про це в суботу, 20 березня, повідомляє інформаційне агентство dpa.

Згідно з повідомленням поліції, тисячі людей взяли участь у незареєстрованому марші в центрі міста, ігноруючи при цьому вказівки влади. Коли противники карантинних обмежень уряду спробували прорвати живий ланцюг правоохоронців, останнім довелося застосувати перцевий газ та кийки. Частина демонстрантів була затримана.

Також у поліції повідомляють про сутички із контрдемонстрацією, яка відбулася у Касселі одночасно із акцією коронаскептиків.

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Більше року від першого локдауну у Німеччині

Минулого тижня у ФРН також відбулася низка акцій протесту тих, хто виступає проти обмежувальних заходів німецького уряду на тлі пандемії COVID-19. Демонстрації відбулися у Берліні, Дрездені, Мюнхені, Дюссельдорфі, Штутгарті, Гамбурзі та інших містах країни.

Вони були приурочені до річниці запровадження першого локдауну у Німеччині 13 березня 2020 року. Їхні учасники скандували лозунги на кшталт "Пандемія вже минула!" та вимагали скасувати урядові обмеження.

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