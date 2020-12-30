 Під час протестів проти локдауну в Дрездені постраждали 12 поліцейських | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2021

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Новини

Під час протестів проти локдауну в Дрездені постраждали 12 поліцейських

Під час розгону забороненої акції протесту в німецькому Дрездені мітингувальники чинили активний опір поліції. Унаслідок сутичок постраждали 12 правоохоронців.

Поліцейські у Дрездені на тлі учасників акції протесту проти карантинних обмежень, 13 березня

Поліцейські у Дрездені під час акції протесту проти карантинних обмежень, 13 березня

У Дрездені під час протестів проти карантинних обмежень, які відбулися в суботу, 13 березня, у сутичках із протестувальниками постраждали 12 поліцейських, повідомили у дрезденській поліції.

За даними правоохоронців, багато учасників акцій протесту чинили агресивний опір поліцейським, які закликали тих розійтися. Як повідомляється у звіті, під час розгону акції протесту було зафіксовано 47 правопорушень, здійснених проти поліцейських, серед них - активній опір, образи і напади. Загалом під час несанкціонованої акції правоохоронці зафіксували 940 порушень чинних карантинних обмежень.

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Демонстрації проти локдауну в багатьох німецьких містах

Як повідомлялося, у суботу в багатьох містах Німеччини відбулися акції протесту проти карантинних обмежень. Через порушення карантинних правил поліція була змушена вдаватися до розгону протестувальників, у тому числі в Мюнхені. Під час протестів у Штутгарті демонстранти нападали на представників ЗМІ.

Поліція зупиняє колону протестувальників у Дрездені, фото 13 березня

Поліція зупиняє колону протестувальників у Дрездені, фото 13 березня

У Дрездені попри судову заборону демонстрації на вчорашню акцію вийшли кілька сотень протестувальників. Правоохоронці кілька разів закликали натовп розійтися, але у відповідь лунали вигуки: "Пандемія вже минула!" Протестувальники пішли маршем в іншу частину міста, однак поліцейські їх зупинили. Для охорони центру вакцинації були виставлені водомети.

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Другий жорсткий локдаун триває в Німеччині з середини грудня минулого року. У країні не працюють непродуктові магазини, готелі, ресторани та розважальні заклади. Також заборонено збиратися групами з понад двох домогосподарств. На початку березня відкрилися перукарні, книжкові та квіткові магазини, магазини товарів для садівництва, косметичні салони, автошколи та училища пілотів.

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Вперше масштабні карантинні обмеження через поширення коронавірусної інфекції були запроваджені у країні у березні минулого року.

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