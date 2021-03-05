Коронавірус: у Відні протестували проти карантинних обмежень

Тисячі людей вийшли в суботу, 6 березня, в Відні на акцію протесту проти карантинних обмежень. Серед них, за даними австрійського мовника ORF, були й люди, які прибули до Відня автобусами з інших регіонів Австрії, зокрема правоекстремісти, а також групи з Німеччини.

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Один з транспарантів, які тримали протестувальники, вимагав відставки австрійського канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz). Серед співорганізаторів акції була й опозиційна Австрійська партія свободи. Ексміністр внутрішніх справ від цієї партії Герберт Кікль (Herbert Kickl) закинув уряду країни "жадобу влади".

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Оскільки демонстранти не дотримувалися маскового режиму та соціальної дистанції, поліцейські затримали кількох мітингарів. Водночас у столиці Австрії відбулася акція на підтримку дій влади. Близько 200 її учасників проїхалися на велосипедах вулицями міста, дзвонячи дзвониками.

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