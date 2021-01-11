 В Амстердамі поліція розігнала антикарантинну демонстрацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2021

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Новини

В Амстердамі поліція розігнала антикарантинну демонстрацію

До двох тисяч людей протестували проти локдауну в центрі Амстердама. Поліція для розгону мітингарів застосувала водомети та кінний підрозділ.

Кінна поліція розганяє мітингарів в Амстердамі

Кінна поліція розганяє мітингарів в Амстердамі

В Амстердамі у неділю, 17 січня, поліція розігнала демонстрацію, учасники якої протестували проти запроваджених у країні карантинних заходів. Люди, які зібралися на площі біля Музею ван Гога та Державного музею, скандували: "Свобода: припиніть цю облогу" та "Чого ми хочемо? Свободи!", передає агенція Reuters. Правоохоронці застосували проти мітингарів водомети. До розгону демонстрації залучили кінний підрозділ поліції. За даними місцевої телекомпанії NOS, в акції взяли участь від півтора тисячі до двох тисяч людей. 

Міська влада Амстердама повідомила, що поліція розігнала мітинг через те, що люди не дотримувалися дистанції. "З огляду на загрозу для громадського здоров'я важливо, аби всі дотримувалися запроваджених заходів. Демонстранти не робили цього", - зазначила влада міста у соцмережі Twitter.

Раніше цього тижня влада заборонила проведення мітингів через побоювання, що люди не будуть дотримуватися дистанції.

Протестувальники вийшли на демонстрацію в Амстердамі в той час, коли міністри уряду Нідерландів, які продовжують виконувати обов'язки після відставки кабінету, зібралися в Гаазі для обговорення подальших  заходів для протидії пандемії. Уряд вирішив продовжити запроваджений у грудні локдаун до 9 лютого. Школи, ресторани та крамниці будуть й надалі зачинені, дозволено зустрічастися на день лише з двома людьми з інших домогосподарств.

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