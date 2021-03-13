У Німеччині тисячі людей протестували проти карантинних обмежень

У кількох німецьких містах у суботу, 13 березня, тисячі людей вийшли на вулиці, протестуючи проти жорстких карантинних обмежень. Акції були приурочені до річниці першого запровадження карантинних заходів у березні минулого року.

У Берліні, за даними поліції, близько тисячі людей зібралися біля будівлі міністерства охорони здоров'я, повідомляє інформагенція dpa. Поліцейські кілька разів вказували мітингувальникам на вимогу дотримуватися дистанції, частина протестувальників була без захисних масок. Неподалік зібралися близько десяти контрдемонстрантів, які вигукували: "Ми вас усіх вакцинуємо".

Протестувальники в Мюнхені

У Дрездені попри судову заборону демонстрації на акцію вийшли кілька сотень протестувальників. За даними поліції, мітингарі не дотримувалися дистанції. Правоохоронці кілька разів закликали натовп розійтися. У відповідь лунали вигуки: "Пандемія вже минула". Протестувальники пішли маршем в іншу частину міста, однак поліцейські їх зупинили. Для охорони центру вакцинації були виставлені водомети.

Поліція була змушена розігнати протест у Мюнхені

У Мюнхені на демонстрацію під гаслом "Рік політики локдауну - досить" біля будівлі земельного парламенту зібралися кілька тисяч людей. За словами правоохоронців, через численні порушення карантинних правил вони були змушені розігнати мітинг.

У Дюссельдорфі на акцію протесту вийшли близько двох тисяч людей. У демонстрації також взяли участь близько 100 трейлерів, які рухалися колоною.

Антикарантинна колона трейлерів в Дюссельдорфі

Акції протесту проти карантинних обмежень пройшли цього дня також у Штутгарті, Кілі, Гамбурзі та деяких інших містах країни.

Жорсткий локдаун триває в Німеччині з середини грудня минулого року. У країні не працюють непродуктові магазини, готелі, ресторани та розважальні заклади. Також заборонено збиратися групами з понад двох домогосподарств. На початку березня відкрилися перукарні, книжкові та квіткові магазини, магазини товарів для садівництва, косметичні салони, автошколи та училища пілотів.

Вперше масштабні карантинні обмеження через поширення коронавірусної інфекції були запроваджені в країні у березні минулого року.

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