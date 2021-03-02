У Німеччині подовжено локдаун до 28 березня з деякими послабленнями
Канцлерка ФРН Анґела Меркель і прем'єр-міністри федеральних земель домовилися послабити деякі пов'язані з пандемією COVID-19 обмеження. Сам локдаун триватиме щонайменше до 28 березня.
Локдаун у Німеччині триває
Локдаун у Німеччині продовжили до 28 березня. Таке рішення ухвалили у ніч на четвер, 4 березня, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і керівники 16 федеральних земель на нараді в режимі відеоконференції. Нарада тривала понад дев'ять годин.
Одночасно федеральна і земельна влада домовилися з 8 березня скасувати деякі обмеження. Зокрема, відкриються книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи та пілотні училища. Пом'якшать обмеження на особисті контакти: дозволяються зустрічі до п'яти осіб з двох домогосподарств, без урахування дітей до 14 років. Крім того, також з наступного тижня кожен громадянин отримає можливість один раз на тиждень безкоштовно здати експрес-тест на коронавірус, всі витрати перебере на себе федеральна влада.
Тим часом інші непродуктові магазини, готелі, ресторани та інші заклади поки залишаться закритими. Подальші заходи щодо скасування обмежень будуть пов'язані з реалізацією концепції регулярного тестування населення, а також зі зниженням рівня поширення коронавірусної інфекції до 50 нових випадків на 100 тисяч населення за тиждень. За стабільного показника поширення нижче 100 можуть бути відкриті інші магазини, музеї, зоопарки, ботанічні сади й меморіальні комплекси.
Ці рішення мають рекомендаційний характер, влада федеральних земель має право самостійно вирішувати щодо регіональних послаблень або посилення карантинних заходів в залежності від розвитку епідеміологічного стану на місцях.
Підсумовуючи підсумки наради, Меркель заявила: "Ми знову перебуваємо на порозі нової фази пандемії". На її думку, ухваленими рішеннями потрібно зробити так, щоб країна могла "увійти в цю фазу не безтурботно, а з виправданими надіями", цитує агенція новин AFP.
Жорсткий локдаун в Німеччині
Як повідомлялося, 10 лютого Меркель і прем'єр-міністри федеральних земель вирішили подовжити запроваджений в середині грудня 2020 року жорсткий локдаун до 7 березня. Відомство федерального канцлера, всупереч опору ряду федеральних земель, наполягло на даному рішенні, посилаючись на загрозу, пов'язану зі швидким поширенням нових, небезпечніших мутацій коронавірусу.
В результаті збереглися жорсткі обмеження на контакти між людьми. Закритими залишилися готелі, ресторани й кафе, театри й кінотеатри, фітнес-студії, а також підприємства роздрібної торгівлі, за винятком продовольчих магазинів і аптек.
Водночас федеральні землі отримали право самостійно вирішувати, коли й в якій формі відновлювати роботу шкіл і дитячих садків. В результаті в багатьох землях повернулися в школи учні початкових класів. Крім того, з 1 березня відкрилися перукарні, а в деяких землях - косметичні салони й магазини садових товарів.
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