Скасування локдауну не гарантує швидкого відновлення економіки - дослідження

За оцінками економістів, зняття обмежувальних заходів, запроваджених урядами різних країн для стримування коронавірусу, не означатимуть автоматичного відновлення економіки, якщо поширення вірусу при цьому не буде взяте під контроль. Порівняльні дослідження у Скандинавії та США свідчать, що економіка країн і регіонів, у яких під час першої фази пандемії COVID-19 не запроваджували жорсткі локдауни, так само скоротилася, як і у випадку, коли влада вдавалася до таких обмежень, повідомляє в суботу, 13 лютого, інформаційне агентство dpa.

"Оскільки вірус призводить до невпевненості, багато підприємств не здійснюють інвестицій, - пояснює президент Мюнхенського інституту економічних досліджень Ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest). - Коли лютує небезпечний вірус, більшість людей не йде в кіно, ресторани чи на концерти, незалежно від того, можуть вони це зробити чи ні".

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ВВП Швеції і Данії постраждали майже однаково

Так, Швеція, відома у Європі як приклад відносно ліберального підходу до подолання коронавірусу на початковому етапі боротьби з ним, втратила у другому кварталі 2020 року близько восьми відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Це відбулося навіть попри те, що Стокгольм відмовився від запровадження локдауну навесні 2020 року. Водночас ВВП сусідньої Данії, яка вдалася до жорстких обмежувальних заходів, скоротився навіть трохи менше за шведський - на 7,1 відсотка.

При цьому дослідники Ifo проаналізували й тенденції на шведському ринку праці, який також сильно постраждав унаслідок пандемії. "Без локдауну економічне падіння приходить трохи пізніше і є не таким глибоким. Але за це доводиться розплачуватися вищою кількістю інфікованих та, відповідно, більшою шкодою для здоров'я людей і економіки, яку при цьому не враховують", - пояснює Фюст.

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Незначний вплив локдауну в США

Дослідження американських економістів Остіна Гулсбі та Чеда Сайверсона, що аналізували економічну шкоду першої фази пандемії для роздрібної торгівлі у США, також свідчать про відносно незначну роль локдауну у зменшенні економічної активності. "У той час як загалом кількість клієнтів зменшилася на 60 відсотків, правові обмеження пояснюють лише сім відсотків цього падіння. Особисті рішення (покупців. - Ред.) були набагато важливішими й, вірогідно, пов'язаними зі страхом перед інфекцією", - цитує вчених dpa.

При цьому науковці зазначають, що вирішальним фактором для темпів економічного відновлення буде швидкість кампанії з вакцинації населення. "Дієва програма зі щеплення прискорить відновлення економіки", - запевняє керівник відділу кон'юнктурної політики Інституту економічних досліджень (DIW) у Берліні Клаус Міхельсен (Claus Michelsen).