Пандемія: бізнесу у ФРН виплатили п'ять мільярдів євро допомоги за 2 місяці

Німецький бізнес в рамках допомоги від наслідків економічної кризи через запроваджені обмеження отримав близько п'яти мільярдів євро з коштів, виділених на виплати за листопад і грудень 2020 року. Про це у п'ятницю, 5 лютого, повідомили у міністерстві економіки Німеччини.

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Зазначається, що загалом на фінансову допомогу німецькому бізнесу на листопад і грудень федеральним урядом було виділено 30 мільярдів євро - по 15 на кожен місяць. Однак загалом станом на початок лютого 2021 року виплачені лише 5 мільярдів. Та й з них більша частина перерахована лише останніми днями.

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Такі затримки пояснюються бюрократичними перепонами. Відповідальність за розподіл допомоги було покладено на владу федеральних земель, де суперечки щодо розробки стратегії та реалізації плану виплати точилися декілька місяців. Також бізнес зіткнувся з бюрократичними перепонами під час оформлення заявок на отримання фіндопомоги.

Як заявили у мінекономіки, останнім часом більшість бюрократичних бар'єрів було знято, що значно спрощує бізнесу процес отримання допомоги.