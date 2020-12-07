Економіка Китаю зросла в 2020 році попри пандемію COVID-19

Валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю в четвертому кварталі 2020 року підскочив на 6,5 відсотка. Про це в понеділок, 18 січня, повідомило державне статистичне управління КНР. Таким чином, темпи зростання в кінці року повернулися до докризового рівня.

У першому кварталі 2020 року ВВП КНР впав на рекордні 6,8 відсотка, у другому і третьому - збільшився відповідно на 3,2 відсотка і 4,9 відсотка. Загалом, за підсумками 2020 року, економіка Китаю збільшилася на 2,3 відсотка, зумівши відновитися після різкого спаду, зафіксованого в першому кварталі минулого року.

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Утім, темпи економічного зростання КНР були мінімальними більш ніж за чотири десятиліття. Тим не менш, Китай, ймовірно, є єдиною з великих світових економік, які показали зростання в 2020 році на тлі пандемії COVID-19, передає агентство "Інтерфакс".

Згідно з прогнозом Світового банку, ВВП США в минулому році скоротився на 3,6 відсотка, Єврозони - на 7,4 відсотка, а глобальний ВВП - на 4,3 відсотка.

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Нагадаємо, що 23 січня 2020 року китайська влада запровадила локдаун в Ухані, звідки COVID-19 поширився по всьому світу, а слідом за цим обмежив економічну активність по всій країні. Китайські підприємства почали повертатися до роботи в квітні, в той момент, коли промислова активність в інших країнах світу була практично паралізована через пандемію коронавірусу. Це дало Китаю можливість виробляти і експортувати великі обсяги медичних товарів, включаючи маски, а також комп'ютерів і моніторів, попит на які різко виріс в умовах масового переходу людей на дистанційну роботу і навчання.

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Внутрішнє споживання в КНР, однак, ще деякий час залишалося слабким, оскільки люди побоювалися відновлення зростання захворюваності COVID-19, і обсяги роздрібних продажів повернулися до докризових рівнів лише в серпні.