 Економіка Китаю зросла в 2020 році попри пандемію COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2021

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Новини

Економіка Китаю зросла в 2020 році попри пандемію COVID-19

Китай, імовірно, є єдиною з великих світових економік, яка продемонструвала 2020 року зростання на тлі пандемії COVID-19.

ВВП Китаю зріс у 2020 році попри пандемію

ВВП Китаю зріс у 2020 році попри пандемію COVID-19

Валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю в четвертому кварталі 2020 року підскочив на 6,5 відсотка. Про це в понеділок, 18 січня, повідомило державне статистичне управління КНР. Таким чином, темпи зростання в кінці року повернулися до докризового рівня.

У першому кварталі 2020 року ВВП КНР впав на рекордні 6,8 відсотка, у другому і третьому - збільшився відповідно на 3,2 відсотка і 4,9 відсотка. Загалом, за підсумками 2020 року, економіка Китаю збільшилася на 2,3 відсотка, зумівши відновитися після різкого спаду, зафіксованого в першому кварталі минулого року.

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Утім, темпи економічного зростання КНР були мінімальними більш ніж за чотири десятиліття. Тим не менш, Китай, ймовірно, є єдиною з великих світових економік, які показали зростання в 2020 році на тлі пандемії COVID-19, передає агентство "Інтерфакс".

Згідно з прогнозом Світового банку, ВВП США в минулому році скоротився на 3,6 відсотка, Єврозони - на 7,4 відсотка, а глобальний ВВП - на 4,3 відсотка.

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Нагадаємо, що 23 січня 2020 року китайська влада запровадила локдаун в Ухані, звідки COVID-19 поширився по всьому світу, а слідом за цим обмежив економічну активність по всій країні. Китайські підприємства почали повертатися до роботи в квітні, в той момент, коли промислова активність в інших країнах світу була практично паралізована через пандемію коронавірусу. Це дало Китаю можливість виробляти і експортувати великі обсяги медичних товарів, включаючи маски, а також комп'ютерів і моніторів, попит на які різко виріс в умовах масового переходу людей на дистанційну роботу і навчання.

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Внутрішнє споживання в КНР, однак, ще деякий час залишалося слабким, оскільки люди побоювалися відновлення зростання захворюваності COVID-19, і обсяги роздрібних продажів повернулися до докризових рівнів лише в серпні.

  • Епіцентр епідемії

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Епіцентр епідемії

    Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.

  • Потанцюймо?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Потанцюймо?

    Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.

  • Уханський ринок - розсадник епідемії?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Уханський ринок - розсадник епідемії?

    М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.

  • Ресторани знову працюють

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Ресторани знову працюють

    Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.

  • Окулярний рай

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Окулярний рай

    Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.

  • Про смаки не сперечаються

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Про смаки не сперечаються

    Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.

  • Маски як рутина

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Маски як рутина

    Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.

    Автор: Ута Штайнвер, Вільям Янг, Горан Кутаноскі


 

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