ЄС та Китай домовилися про завершення переговорів щодо інвестиційної угоди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президент Європейської Ради Шарль Мішель і лідер КНР Сі Цзіньпін у середу, 30 грудня, під час відеконференції домовилися про завершення переговорів щодо інвестиційної угоди.

"ЄС має найбільший єдиний ринок у світі. Ми відкриті для співробітництва, але на принципах взаємності, рівних правил і цінностей. Сьогодні ЄС і Китай завершили переговори щодо інвестиційної угоди для більш збалансованих торгових і ділових можливостей", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

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Як ідеться в офіційному повідомленні з Брюсселя, інвестиційна угода між ЄС і Китаєм надасть європейським компаніям безпрецедентний доступ на китайський ринок, передає агенція AFP.

У підсумку цієї віртуальної зустрічі ЄС і Китай підійшли впритул до підписання всеосяжної угоди про інвестиції, що, як очікують в Брюсселі, відбудеться протягом декількох місяців.

Велика економічна і політична перемога

У ЄС вважають укладення цієї угоди великою економічною і політичною перемогою, оскільки вона відкриє китайський ринок для європейських інвесторів, пояснила напередодні журналістам високопоставлена чиновниця євроспільноти.

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Угода послужить вирівнюванню правил гри, включаючи правила поведінки держави і бізнесу, підвищить прозорість держсубсидій і усуне прогалини в умовах СОТ, де не регламентовані субсидії сфері послуг, а в угоді ЄС-Китай, як очікується, це буде передбачено. Також угода визначить чіткі правила проти примусової передачі технологій.

Крім того, Китай, за даними Єврокомісії, погодився ратифікувати основоположні конвенції Міжнародної організації праці про заборону примусової праці. Це було нагальною вимогою ЄС під час переговорів.