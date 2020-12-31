Економіка Німеччини у 2020 році скоротилася на 5 відсотків

Економіка ФРН скоротилася минулого року на п'ять відсотків, повідомляє в четвер, 14 січня, Федеральне статистичне відомство (Destatis). У звіті відомства зазначається, що пандемія коронавірусу поклала край безперервному 10-річному зростанню німецької економіки і занурило її у глибоку рецесію, передає агентство dpa.

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Аналітики Destatis прогнозують, що валовий внутрішній продукт Німеччини за 2020 рік через запровадження корнавірусних обмежень і локдаунів скоротиться на 5,1 відсотка після зростання на 0,6 відсотка у 2019 році.

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Утім, у Destatis зазначають, що попри весь руйнівний вплив коронавірусної кризи скорочення в 2020 році було меншим, ніж обвал у 2009 році. Тоді через світову фінансову кризу падіння німецької економіки становило 5,7 відсотка.