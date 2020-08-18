У Китаї рекордне зростання експорту на тлі пандемії COVID-19

Експорт товарів з Китаю в листопаді поточного року різко збільшився до 268 мільярдів доларів США - приріст склав 21,1 відсотка у порівнянні з листопадом минулого року. Про це у понеділок, 7 грудня, повідомила митна служба КНР.

Найвищого темпу зростання експорту з лютого 2018 року сприяв високий попит на медичні товари та електроніку. Так, за 11 місяців 2020 року експорт текстильної продукції, зокрема захисних масок, збільшився на 33 відсотки.

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Імпорт до Китаю не виправдав очікувань

При цьому рекордне зростання експорту супроводжувалося набагато меншим зростанням імпорту. В річному обчисленні воно, всупереч прогнозам, склало лише 4,5 відсотка. Це менше, ніж в жовтні, коли приріст склав 4,7 відсотка.

Експерти відзначають, що загальний приріст в сфері зовнішньої торгівлі в обсязі 13,6 відсотка сприяє більш швидкому відновленню китайської економіки, ніж очікувалося. Оскільки ситуація з поширенням коронавірусу в Китаї з літа перебуває здебільшого під контролем - в КНР реєструються лише поодинокі випадки заражень, - економічне життя в країні нормалізувалося.

Зростання ВВП на рівні шести відсотків

У той час, як решта світу переживає викликану пандемією COVID-19 рецесію, Китай стане в цьому році єдиною великою економікою, де буде зафіксовано зростання. Експерти очікують на приріст ВВП на рівні до 2,2 відсотка.

Важливі індикатори свідчать про те, що в четвертому кварталі поточного року економічне зростання в КНР може перевищити 5,5 відсотка, а деякі китайські експерти навіть прогнозують зростання у 6 відсотків. У третьому кварталі зростання ВВП склало 4,9 відсотка.

У сфері виробництва в Китаї зафіксовані найвищі позитивні настрої за останні десять років. Індекс очікувань менеджерів з закупівель, складений авторитетним економічним журналом Caixin, в листопаді виріс з 53,6 до 54,9 пункту. Це найвищий показник з листопада 2010 року. Приріст в сфері трудової зайнятості в листопаді також виявився рекордним з травня 2011 року.