ЄЦБ застерігає від подальших економічних загроз через пандемію

Європейський центральний банк (ЄЦБ) застеріг щодо подальших можливих економічних загроз на тлі нинішньої пандемії COVID-19. Відповідну заяву зробила у четвер, 21 січня, керівниця ЄЦБ Крістін Лагард після проведення засідання Ради ЄЦБ. За словами очільниці головного фінансового регулятора Єврозони, пандемія залишається й надалі "серйозною загрозою" як для економіки країн Єврозони, так і для глобальної економіки.

Водночас вона визнала, що початок кампанії вакцинації в країнах-членах ЄС став "важливою віхою" у боротьбі з пандемією, однак вказала на те, що в багатьох країнах й досі спостерігаються труднощі з проведенням щеплень.

Так само Лагард припустила, що в четвертому кварталі 2020 року динаміка економічної активності в Єврозоні, ймовірно, знизилась. Крім того, проведене на початку 2021 року посилення протиепідемічних заходів у багатьох країнах Єврозони так само уповільнило економічний розвиток, зазначила вона.

Масштабні фінансові вливання в економіку

Водночас Лагард нагадала, що ухвалене у грудні 2020 року розширення програми ЄЦБ щодо посиленого придбання державних облігацій і корпоративних цінних паперів (Pandemic Emergency Purchase Programme / PEPP) залишатиметься незмінним принаймні до кінця березня 2022 року. У рамках цієї програми ЄЦБ має намір викупити на ринку державні та корпоративні боргові зобов'язання на загальну суму 1,85 трильйона євро.

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Такі дії регулятора стануть у пригоді як європейським урядам, так і компаніям, котрі потерпають від скорочення надходжень унаслідок пандемії та змушені запроваджувати економічні пакети порятунку.

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Подовжено рекордно низьку облікову ставку

Також керівництво ЄЦБ вирішило залишити на рекордно низькому рівні у нуль відсотків облікову ставку. Крім того, оголошена у грудні 2020 року програми надання особливо вигідних довгострокових кредитів (PELTRO) та пом'якшення умов погашення щодо вже існуючих довгострокових кредитів, зберігається незмінною й надалі.

Утім, комерційним банкам доведеться як і раніше сплачувати 0,5-відсоткову штрафну ставку за розміщення своїх коштів на рахунках європейського центробанку.