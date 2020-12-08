 ЄЦБ очікує на продовження COVID-кризи у Єврозоні | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.12.2020

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Економіка

ЄЦБ очікує на продовження COVID-кризи у Єврозоні

Попри обнадійливі новини про вакцинацію від COVID-19, Єврозону очікують серйозні економічні виклики, попереджає глава ЄЦБ Крістін Лагард.

Глава ЄЦБ Крістін Лагард

Глава ЄЦБ Крістін Лагард

Попри сподівання, що вакцинація від коронавірусу допоможе у боротьбі з нинішньої пандемію, коронавірусна криза у найближчому майбутньому чинитиме тиск на економіку Єврозони. Про це у четвер, 10 грудня, заявила голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

Хоча зростання економіки Єврозони у третьому кварталі цього року було вищим, ніж прогнозувалося, а новини про вакцинацію вселяють надію, "пандемія й надалі становить серйозні ризики як для здоров'я суспільства, так і для економіки Єврозони та світу", наголосила Лагард, яку цитує агенція Reuters. Водночас вона зауважила, що на тлі обмежувальних заходів, які запроваджені в країнах ЄС, зростання ВВП у четвертому кварталі уповільниться.

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Також голова ЄЦБ поінформувала про збільшення обсягу коштів, які центробанк виділятиме на викуп державних облігацій та цінних паперів приватних компаній, на 500 мільярдів євро - до 1,85 трильйона євро. Ця програма підтримки економіки у часи коронавірусної кризи (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) була започаткована ЄЦБ у березні 2020 року й першочергово була розрахована на загальну суму у 750 мільярдів євро до кінця 2020 року. Згодом ЄЦБ розширив її ще на 600 мільярдів євро і подовжив до літа 2021 року. Згідно з нинішнім рішенням ЄЦБ, програма  PEPP подовжена до березня 2022 року.

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Глава ЄЦБ Крістін Лагард

ЄЦБ очікує на продовження COVID-кризи у Єврозоні

Попри обнадійливі новини про вакцинацію від COVID-19, на Єврозону чекають серйозні економічні виклики, попереджає ЄЦБ.  

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