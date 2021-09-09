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Крістін Лагард

Крістін Лагард - французька фінансистка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крістін Лагард".

З листопада 2019 року Крістін Лагард очолює Європейський центральний банк. До цього Лагард обіймала посаду директора Міжнародного валютного фонду (МВФ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄЦБ покращив прогноз зростання ВВП Єврозони у 2021 році

ЄЦБ покращив прогноз зростання ВВП Єврозони у 2021 році 09.09.2021

Аналітики ЄЦБ переглянули свій економічний прогноз для Єврозони на поточний рік. Нова оцінка передбачає зростання темпів інфляції та ВВП до кінця року.
ЄЦБ застерігає від подальших економічних загроз через пандемію

ЄЦБ застерігає від подальших економічних загроз через пандемію 21.01.2021

Нинішня пандемія й надалі становитиме серйозну загрозу для Єврозони і глобальної економіки, застерігають у ЄЦБ. Регулятор також залишив незмінною облікову ставку на рівні 0 відсотків.
ЄЦБ очікує на продовження COVID-кризи у Єврозоні

ЄЦБ очікує на продовження COVID-кризи у Єврозоні 10.12.2020

Попри обнадійливі новини про вакцинацію від COVID-19, Єврозону очікують серйозні економічні виклики, попереджає глава ЄЦБ Крістін Лагард.
Рейтинг Forbes: Меркель вдесяте поспіль названа найвпливовішою жінкою у світі

Рейтинг Forbes: Меркель вдесяте поспіль названа найвпливовішою жінкою у світі 08.12.2020

Канцлерка ФРН Анґела Меркель вже десять років поспіль залишається на верхівці рейтингу найвпливовіших жінок у світі, який щороку складає журнал Forbes.
Крістін Лагард розпочала роботу на посаді голови ЄЦБ

Крістін Лагард розпочала роботу на посаді голови ЄЦБ 01.11.2019

Нова керівниця Європейського центрального банку Крістін Лагард долучить установу до вирішення загальносуспільних проблем - захисту клімату та підтримки жінок.
Крістін Лагард офіційно затвердили на посаді голови ЄЦБ

Крістін Лагард офіційно затвердили на посаді голови ЄЦБ 18.10.2019

Колишня директорка-розпорядниця МВФ Крістін Лагард стала першою жінкою на чолі Європейського центрального банку. На цій посаді вона перебуватиме вісім років.
Крісталіна Георгієва стане новою очільницею МВФ

Крісталіна Георгієва стане новою очільницею МВФ 25.09.2019

Представницю Болгарії Крісталіну Георгієву обрали новою очільницею Міжнародного валютного фонду. Вона замінить на цій посаді Крістін Лагард з 1 жовтня.

Європарламент підтримав кандидатуру Крістін Лагард на посаду голови ЄЦБ

Європарламент підтримав кандидатуру Крістін Лагард на посаду голови ЄЦБ 17.09.2019

Більшістю голосів члени Європарламенту підтримали призначення колишньої директорки-розпорядниці МВФ Крістін Лагард на пост голови Європейського центробанку.
Обрано кандидатку від Євросоюзу на пост глави МВФ

Обрано кандидатку від Євросоюзу на пост глави МВФ 02.08.2019

У Європейському Союзі обрали болгарську політикиню та економістку Крісталіну Георгієву кандидаткою від ЄС на пост очільниці Міжнародного валютного фонду.
Міністри фінансів країн Єврозони номінували Крістін Лагард на голову ЄЦБ

Міністри фінансів країн Єврозони номінували Крістін Лагард на голову ЄЦБ 09.07.2019

Щодо кандидатури Крістін Лагард ще мають відбутися консультації в Європарламенті. Остаточне рішення очікується в жовтні на саміті ЄС. Тим часом європейці прагнуть зеберегти за собою головну посаду в МВФ.

Нові керівники ЄС: чого чекати Україні (03.07.2019) 03.07.2019

Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн може очолити Єврокомісію, а головним дипломатом ЄС має стати очільник МЗС Іспанії Жозеп Боррель. Після запеклих дебатів лідерам Євросоюзу вдалося домовитися про нове керівництво ЄС, частину якого ще має затвердити Європарламент. Чого чекати Україні?
Як фон дер Ляєн неочікувано стала фавориткою на ключову посаду в ЄС

Як фон дер Ляєн неочікувано стала фавориткою на ключову посаду в ЄС 02.07.2019

Наступні п'ять років Єврокомісію може очолювати німкеня Урсула фон дер Ляєн. Її кандидатура стала несподіваним підсумком саміту ЄС, який тривав три дні. Втім, їй ще треба здобути підтримку в Європарламенті.
Саміт ЄС запропонував Урсулу фон дер Ляєн на голову Єврокомісії

Саміт ЄС запропонував Урсулу фон дер Ляєн на голову Єврокомісії 02.07.2019

Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі погодили пакет кандидатур на ключові посади в Євросоюзі. Зокрема, саміт пропонує німецьку міністерку оборони фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії.
МВФ не бачить у митних суперечках причин для глобальної рецесії

МВФ не бачить у митних суперечках причин для глобальної рецесії 06.06.2019

Торговельна суперечка між Вашингтоном і Пекіном не призведе до глобальної економічної рецесії, впевнена глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

МВФ прагне запровадження у всьому світі податку на вуглекислий газ

МВФ прагне запровадження у всьому світі податку на вуглекислий газ 04.05.2019

Податок є "найбільш ефективним інструментом", аби до 2030 року скоротити на одну третину рівень викидів в атмосферу двоокису вуглецю, кажуть у МВФ.
Директорка МВФ вимагає від Порошенка поквапитися з реформами

Директорка МВФ вимагає від Порошенка поквапитися з реформами 23.01.2019

Україна має пришвидшити реформи для посилення економічного зростання, наголосила Крістін Лагард у розмові з Петром Порошенком у Давосі.

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