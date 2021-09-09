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Крістін Лагард - французька фінансистка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крістін Лагард".
З листопада 2019 року Крістін Лагард очолює Європейський центральний банк. До цього Лагард обіймала посаду директора Міжнародного валютного фонду (МВФ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн може очолити Єврокомісію, а головним дипломатом ЄС має стати очільник МЗС Іспанії Жозеп Боррель. Після запеклих дебатів лідерам Євросоюзу вдалося домовитися про нове керівництво ЄС, частину якого ще має затвердити Європарламент. Чого чекати Україні?