Крістін Лагард

Як фон дер Ляєн неочікувано стала фавориткою на ключову посаду в ЄС

Наступні п'ять років Єврокомісію може очолювати німкеня Урсула фон дер Ляєн. Її кандидатура стала несподіваним підсумком саміту ЄС, який тривав три дні. Втім, їй ще треба здобути підтримку в Європарламенті.