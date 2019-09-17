 ЄЦБ покращив прогноз зростання ВВП Єврозони у 2021 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2021

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ЄЦБ покращив прогноз зростання ВВП Єврозони у 2021 році

Аналітики ЄЦБ переглянули свій економічний прогноз для Єврозони на поточний рік. Нова оцінка передбачає зростання темпів інфляції та ВВП до кінця року.

У ЄЦБ очікують подальше відновлення економіки в цьому та наступному роках

У ЄЦБ очікують подальше відновлення економіки в цьому та наступному роках

Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікує підвищення темпів інфляції й економічного зростання в поточному році в Єврозоні. Згідно з оприлюдненими у четвер, 9 вересня, очікуваннями експертів ЄЦБ, до кінця року в Єврозоні темпи інфляції можуть досягти показника в 2,2 відсотка. Такий прогноз передбачає дещо вищі показники зростання цін, ніж запланований на цей рік цільовий показник у два відсотки.

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Попередній, оприлюднений у червні прогноз, передбачав темпи інфляції в 1,9 відсотка. Утім, у серпні інфляція підскочила до 3,0 відсотка, що стало найвищим показником за останні десять років. "Збільшення (темпів зростання цін. - Ред.), швидше за все, буде тимчасовим", - сказала очільниця ЄЦБ Крістін Лагард журналістам, цитує інформагенція Reuters. "Ми очікуємо подальшого зростання інфляції восени цього року, але ослаблення в 2022 році", - додала вона.

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Серед названих причин посилення інфляції - зростання цін на нафту, повернення до докризового рівня ставки ПДВ в Німеччині й дефіцит окремих видів матеріалів, сказала вона. Водночас економісти ЄЦБ підвищили прогноз інфляції на 2022 рік з 1,5 до 1,7 відсотка, а на 2023 рік - з 1,4 до 1,5 відсотка.

Очікується посилення економічного зростання

Водночас у ЄЦБ прогнозують посилення економічного зростання після спричиненого пандемією економічного спаду в 2020 році. Очікується, що в цьому році сукупний валовий внутрішній продукт (ВВП) 19 країн-членів Єврозони зросте на 5 відсотків. Ще в червні прогноз зростання становив 4,6 відсотка. "Відновлення економіки Єврозони дедалі посилюється", - сказала Лагард. "До кінця цього року має бути перевищений докризовий рівень", - додала вона. Тепер у ЄЦБ очікують, що зростання економічної активності досягне 4,6 відсотка в 2022 році, а в 2023 році - 2,1 відсотка.

ЄЦБ у четвер також очікувано зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні, а ставку за депозитами - на рівні мінус 0,5 відсотка.

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