Рейтинг Forbes: Меркель вдесяте поспіль названа найвпливовішою жінкою у світі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вдесяте поспіль очолила рейтинг найвпливовіших жінок світу, який щороку складає журнал Forbes. Рейтинг за 2020 рік опубліковано виданням у вівторок, 8 грудня.

На другій позиції, як і минулого року, опинилася голова Європейського центрального банку Крістін Лагард. На третьому місці розташувалася новачок у рейтингу Forbes - майбутня віцепрезидентка США Камала Харріс. Четвертою у списку найвпливовіших жінок Forbes цього року назвав президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Замикає першу п'ятірку Мелінда Гейтс - дружина американського мільярдера Білла Гейтса та співзасновниця благодійного фонду цього подружжя, який, зокрема, опікується питанням поширення вакцин у світі.

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Як зауважує Forbes, серед сотні найвпливовіших жінок, які представлені у рейтингу, - представниці 30 країн і чотирьох поколінь. Серед них - десятеро керівниць держав, 38 генеральних директорок компаній та п'ятеро артисток.

Значний вплив на цьогорічний рейтинг здійснила пандемія коронавірусу. "Зокрема, кілька жінок з рейтингу цього року отримали схвалення у світі за їхню ефективну відповідь на COVID-19: прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн (номер 32) здолала першу та другу хвилі вірусу в її країні, запровадивши суворий локдаун та карантинні процедури. Президентка Тайваню Цай Інвень (номер 37) запровадила сувору програму для відстеження контактів у січні, в результаті чого, до цього часу на острові з населенням у 23 мільйони осіб вірус забрав життя лише семи осіб", - пише Forbes.

Як і торік, українки в цьогорічному рейтингу впливових жінок Forbes не представлені.