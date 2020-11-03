 Економіка Єврозони скоротиться 2020 року на 7,8 відсотка - Єврокомісія | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.11.2020

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Економіка

Економіка Єврозони скоротиться 2020 року на 7,8 відсотка - Єврокомісія

Згідно з оновленим прогнозом Єврокомісії, економіка Єврозони цього року скоротиться на 7,8 відсотка. Проте в 2021 та 2022 роках очікується невелике зростання.

Будівля Єврокомісії в Брюсселі

Будівля Єврокомісії в Брюсселі

Економіка Єврозони за результатами 2020 року скоротиться на 7,8 відсотка, оприлюднила в четвер, 5 листопада, свій оновлений прогноз Єврокомісія (ЄК). Це буде найбільше падіння в історії ЄС, проте не настільке велике, як ЄК прогнозувала в липні (8,7 відсотка).

Переглянути прогноз в сторону зростання Євроокомісія змогла після того, як економіка Єврозони та загалом 27 членів ЄС енергійно відновилася в липні-вересні після запроваджених через пандемію COVID-19 локдаунів та невпевненої поведінки споживачів у першій половині року.

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У наступні два роки в Єврозоні очікується економічне зростання - на 4,2 відсотка в 2021 році та на три відсотки в 2022 році. У липні Брюссель був бульш оптимістичним і прогнозував, що у 2021 році ВВП Єврозони зросте на 6,1 відсотка. "Економіка ЄС не повернеться до рівня, який був до пандемії, до 2022 року", - заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. На економічні перспективи негативно впливає як невідомий курс пандемії COVID-19, так і невизначена ситуація навколо Brexit.

Нагадаємо, що на тлі пандемії COVID-19 у країнах-членах Єврозони стрімко зріс дефіцит державних бюджетів країн. На це вказує оприлюднене 22 жовтня повідомлення європейського статистичного агентства Eurostat.

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