Економіка Єврозони скоротиться 2020 року на 7,8 відсотка - Єврокомісія

Економіка Єврозони за результатами 2020 року скоротиться на 7,8 відсотка, оприлюднила в четвер, 5 листопада, свій оновлений прогноз Єврокомісія (ЄК). Це буде найбільше падіння в історії ЄС, проте не настільке велике, як ЄК прогнозувала в липні (8,7 відсотка).

Переглянути прогноз в сторону зростання Євроокомісія змогла після того, як економіка Єврозони та загалом 27 членів ЄС енергійно відновилася в липні-вересні після запроваджених через пандемію COVID-19 локдаунів та невпевненої поведінки споживачів у першій половині року.

Читайте також: Криза коронавірусу: у чому таємниця стійкості німецької економіки

У наступні два роки в Єврозоні очікується економічне зростання - на 4,2 відсотка в 2021 році та на три відсотки в 2022 році. У липні Брюссель був бульш оптимістичним і прогнозував, що у 2021 році ВВП Єврозони зросте на 6,1 відсотка. "Економіка ЄС не повернеться до рівня, який був до пандемії, до 2022 року", - заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. На економічні перспективи негативно впливає як невідомий курс пандемії COVID-19, так і невизначена ситуація навколо Brexit.

Нагадаємо, що на тлі пандемії COVID-19 у країнах-членах Єврозони стрімко зріс дефіцит державних бюджетів країн. На це вказує оприлюднене 22 жовтня повідомлення європейського статистичного агентства Eurostat.