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Валдіс Домбровскіс

Валдіс Домбровскіс - латвійський та європейський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Валдіс Домбровскіс".

Валдіс Домбровскіс є латвійським та європейським політиком. З 2009 до 2013 року Валдіс Домбровскіс очолював уряд Латвії. Згодом він був депутатом Європарламенту. З 2014 до 2019 року Валдіс Домбровскіс був віцепрезидентом Єврокомісії, що її тоді очолював Жан-Клод Юнкер. У Єврокомісії на чолі з Урзулою фон дер Ляєн, починаючи від грудня 2019 року, Валдіс Домбровскіс також обіймає посаду віцепрезидента. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄС завершує підготовку п'ятого пакета санкцій за війну РФ проти України

ЄС завершує підготовку п'ятого пакета санкцій за війну РФ проти України 05.04.2022

Міністри фінансів країн ЄС обговорили санкції щодо Росії за її війну проти України. Вони висловилися на користь запровадження п'ятого пакета, до якого можуть увійти обмеження на російські енергоносії.
Євросоюз оцінює сценарії для зими без російського газу

Євросоюз оцінює сценарії для зими без російського газу 24.03.2022

Країни ЄС повинні мати можливість скоректувати свої плани на випадок припинення постачання газу з Росії, заявив заступник глави Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
ЄС готовий переглядати квоти для українського експорту

ЄС готовий переглядати квоти для українського експорту 10.02.2021

Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає можливість такого перегляду цього року, зазначив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
ЄС допомагає Польщі перепродати Україні 1,2 мільйона доз вакцини

ЄС допомагає Польщі перепродати Україні 1,2 мільйона доз вакцини 10.02.2021

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС допомагає Польщі у перепродажі Україні вакцин AstraZeneca від коронавірусу. Денис Шмигаль додав, що й інші країни ЄС готові надати вакцину Україні.
ЄС виділив Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги

ЄС виділив Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги 09.12.2020

Євросоюз виділив перший транш у 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні. Цей кредит піде на підтримку платіжного балансу країни.
Попри перемогу Байдена: ЄС запровадить штрафні мита щодо товарів зі США

Попри перемогу Байдена: ЄС запровадить штрафні мита щодо товарів зі США 09.11.2020

Через провал переговорів у суперечці щодо американських субвенцій концерну Boeing ЄС накладе на США штрафні мита навіть на тлі поразки Дональда Трампа на виборах.
Економіка Єврозони скоротиться 2020 року на 7,8 відсотка - Єврокомісія

Економіка Єврозони скоротиться 2020 року на 7,8 відсотка - Єврокомісія 05.11.2020

Згідно з оновленим прогнозом Єврокомісії, економіка Єврозони цього року скоротиться на 7,8 відсотка. Проте в 2021 та 2022 роках очікується невелике зростання.

Європарламент схвалив призначення в Єврокомісії

Європарламент схвалив призначення в Єврокомісії 07.10.2020

Європарламент затвердив призначення Мейрід Макгіннесс комісаркою ЄС з фінансів, а також підтримав зміну портфеля Валдіса Домбровскіса, який надалі відповідатиме за торгівлю.
Домбровскіс: Україна виконала вимоги ЄС для отримання 500 мільйонів євро

Домбровскіс: Україна виконала вимоги ЄС для отримання 500 мільйонів євро 28.01.2020

Єврокомісія почала підготовку виплати Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро. Для отримання грошей Києву треба виконати умови співпраці з МВФ.
Зеленський прояснив свою позицію щодо можливого дефолту та Приватбанку

Зеленський прояснив свою позицію щодо можливого дефолту та "Приватбанку" 04.06.2019

Чутки про дефолт в Україні не відповідають офіційній позиції президента, наголосив Володимир Зеленський. Він також запевнив, що захищатиме лише інтереси держави у ситуації навколо націоналізації "Приватбанку".
Єврокомісія стурбована скасуванням відповідальності за незаконне збагачення

Єврокомісія стурбована скасуванням відповідальності за незаконне збагачення 28.02.2019

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс висловив стурбованість рішенням Конституційного суду України про скасування відповідальності за незаконне збагачення. В МЗС України переконані, що "безвізу" ніщо не загрожує.
Єврокомісія та Італія дійшли згоди в суперечці щодо бюджету

Єврокомісія та Італія дійшли згоди в суперечці щодо бюджету 19.12.2018

Єврокомісія та Італія дійшли згоди в суперечці щодо державного бюджету останньої. Запропонований Римом новий проект бюджету з меншим рівнем дефіциту валового внутрішнього продукту схвалили в ЄС.
Євросоюз надав Україні 500 мільйонів євро фінансової допомоги

Євросоюз надав Україні 500 мільйонів євро фінансової допомоги 11.12.2018

Україна отримала від Євросоюзу перший транш макрофінансової допомоги обсягом у 500 мільйонів євро. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, а також міністерство фінансів України.

Єврокомісія очікує повільнішого зростання економіки Єврозони

Єврокомісія очікує повільнішого зростання економіки Єврозони 08.11.2018

Єврокомісія знизила показники зростання економіки ЄС у своєму актуалізованому прогнозі на 2018, 2019 і 2020 роки.
Єврокомісія відхилила проект державного бюджету Італії

Єврокомісія відхилила проект державного бюджету Італії 23.10.2018

Європейська Комісія вперше відхилила проект державного бюджету країни-члена Євросоюзу. Італія має три тижні на зниження запланованого дефіциту бюджету.
Домбровскіс підпише в Києві угоду про макрофінансову допомогу

Домбровскіс підпише в Києві угоду про макрофінансову допомогу 10.09.2018

Валдіс Домбровскіс відвідає Україну 13-14 вересня і візьме участь у церемонії підписання програми макрофінансової допомоги ЄС Україні на один мільярд євро.

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