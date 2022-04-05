Валдіс Домбровскіс - латвійський та європейський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Валдіс Домбровскіс".

Валдіс Домбровскіс є латвійським та європейським політиком. З 2009 до 2013 року Валдіс Домбровскіс очолював уряд Латвії. Згодом він був депутатом Європарламенту. З 2014 до 2019 року Валдіс Домбровскіс був віцепрезидентом Єврокомісії, що її тоді очолював Жан-Клод Юнкер. У Єврокомісії на чолі з Урзулою фон дер Ляєн, починаючи від грудня 2019 року, Валдіс Домбровскіс також обіймає посаду віцепрезидента. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.