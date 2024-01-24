Як Брюссель хоче зміцнити економічну безпеку ЄС

Європейська комісія в середу, 24 січня, презентувала пакет заходів зі зміцнення економічної безпеки Європейського Союзу в умовах війни Росії проти України і зростання геополітичної напруженості.

Пропонується кроки у п'яти сферах: посилення перевірки іноземних інвестицій у ЄС, виявлення безпекових ризиків, пов'язаних з інвестиціями ЄС у третіх країнах, підвищення ефективності контролю за експортом товарів подвійного призначення, підвищення безпеки наукових досліджень у ЄС та посилення підтримки розробок технологій подвійного призначення.

Посилення перевірки іноземних інвестицій

За всієї вигідності іноземних інвестицій, деякі з них можуть становити ризик для безпеки і громадського порядку в Євросоюзі, попереджають у Єврокомісії. Вона пропонує узгодити загальний механізм відбору іноземних інвесторів на рівні ЄС, визначити сектор, у якому всі країни візьмуть на себе зобов'язання перевіряти зарубіжні інвестиції, а також запровадити перевірки інвесторів у ЄС, які контролюються особами з третіх країн. "Ми хочемо зосередитися на більш ризикованих угодах, водночас витрачаючи менше часу і ресурсів на угоди зі зниженим ризиком", - пояснив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, представляючи пакет заходів.

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Оцінка ризиків вихідних інвестицій

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс Фото: Bernd Riegert/DW

ЄС - один із найбільших іноземних інвесторів у світі. При цьому Єврокомісія фіксує зростаюче занепокоєння з приводу вихідних інвестицій у певні передові технології. Йдеться про розробки, які можуть посилити військовий і розвідувальний потенціал суб'єктів, здатних використати їх проти Євросоюзу або для підриву міжнародної безпеки.

Проблема в тому, вказують у Брюсселі, що наразі вихідні інвестиції не відстежують і не контролюють ані на рівні ЄС, ані на рівні його країн. "Першим кроком стане створення бази даних, що є серйозним завданням. Ми пропонуємо зосередитися на вузькому списку чутливих технологій, таких як штучний інтелект, новітні напівпровідники, квантові та біотехнології", - пояснив Домбровскіс.

Аналіз охоплює консультації із зацікавленими сторонами, річний моніторинг і оцінку вихідних інвестицій на національному рівні, за результатами яких буде підготовлено спільний звіт. На його підставі Євросоюз вирішить, чи потрібно вживати додаткових заходів і якщо так, то яких.

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Ефективний контроль за експортом товарів подвійного призначення

Складний геополітичний контекст і конкретно війна Росії проти України вимагають єдиного підходу до експорту товарів як цивільного, так і оборонного призначення на рівні ЄС, заявили в Єврокомісії. Серед таких товарів - передова електроніка, отрутохімікати, ядерні та ракетні технології. "Ми не хочемо, щоб вони потрапили в погані руки і зрештою підірвали безпеку ЄС або всього світу", - сказав Домбровскіс.

Єврокомісія пропонує короткострокові та середньострокові заходи при повному дотриманні правил на рівні ЄС і міжнародному рівні. Домбровскіс зазначив, що деякі країни - зокрема, Росія - блокують міжнародні рішення щодо нових товарів, які підлягають експортному контролю: "Це створює лазівки, які ми не можемо собі дозволити".

Підтримка розробок технологій з потенціалом подвійного призначення

Багато ключових для економічної безпеки та стратегічної автономії ЄС технологій мають подвійне призначення, тому Єврокомісія пропонує посилити підтримку наукових досліджень у цій сфері. Вона проаналізувала наявні програми їхнього фінансування Євросоюзом у нових геополітичних умовах та оцінила адекватність. Тепер державні органи, громадянське суспільство, промисловість і наукові кола можуть висловити свою думку під час відкритих публічних консультацій, щоб визначити подальші кроки Єврокомісії в цьому напрямку.

Підвищення безпеки наукових досліджень у ЄС

У нинішній геополітичній ситуації відкритість і безмежна співпраця в галузі досліджень та інновацій можуть стати слабким місцем, переконані в Брюсселі: результати такого співробітництва можуть бути використані в третіх країнах у військових цілях або для порушення фундаментальних цінностей. Крім того, є ризик, що виші та дослідницькі інститути можуть потрапити під вплив авторитарних держав.

При цьому рівень обізнаності про ці ризики в країнах ЄС різний. Єврокомісія пропонує загальний підхід до міжнародного наукового співробітництва за принципом "відкрито настільки, наскільки можливо, закрито настільки, наскільки необхідно".

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Перший крок до економічної безпеки

20 червня 2023 року Єврокомісія та Високий представник із закордонних справ і політики безпеки представили Європейську стратегію економічної безпеки. Її мета - оцінити й усунути ризики, зберігаючи за ЄС статус одного з найбільш відкритих і привабливих місць для бізнесу та інвестицій.

Галузі, в яких необхідно оцінити ризики для економічної безпеки, - це ланцюжки поставок, включно з енергетикою, фізичною і кібербезпекою критичної інфраструктури, технологічною безпекою і витоком технологій, а також використання економічних залежностей як зброї. Загалом підхід Євросоюзу до економічної безпеки передбачає підвищення своєї конкурентоспроможності, захист від ризиків і партнерство з максимально широким колом країн для просування спільних інтересів економічної безпеки.