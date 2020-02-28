ЄС готовий переглядати квоти для українського експорту

ЄС готовий до перегляду квот для українського експорту. Про це у середу, 10 лютого, заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє кореспондент DW.

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За словами Домбровскіса, ЄС "готовий розпочати перегляд торговельної лібералізації для товарів". Він нагадав, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає можливість такого перегляду через п'ять років після набуття нею чинності, тобто цього року. "Це стане важливим кроком у подальшому розширенні взаємного доступу до наших ринків, а також демонструє динамічний характер цієї угоди", - зазначив віцепрезидент Єврокомісії.

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У свою чергу Денис Шмигаль висловив сподівання, що переговори дозволять збільшити обсяг квот, які передбачає угода про асоіацію між Україною та ЄС.

"Ми хочемо, аби український бізнес мав більше доступу на європейські ринки та сподіваємося, що наші переговори дозволять збільшити об'єм квот, які передбачає наша угода з ЄС", - додав Шмигаль.

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Нагадаємо, українські експортери аграрної продукції доволі швидко використовують квоти на її безмитний продаж до ЄС у низці категорій товарів, зокрема меду. Київ уже давно прагне збільшення цих квот.

11 лютого в Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС, очолювати яке будуть верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель і Денис Шмигаль.