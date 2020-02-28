 ЄС готовий переглядати квоти для українського експорту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС готовий переглядати квоти для українського експорту

Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає можливість такого перегляду цього року, зазначив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Денис Шмигаль (ліворуч) та Валдіс Домбровскіс під час пресконференції у Брюсселі

Денис Шмигаль (ліворуч) та Валдіс Домбровскіс під час пресконференції у Брюсселі

ЄС готовий до перегляду квот для українського експорту. Про це у середу, 10 лютого, заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє кореспондент DW.

Читайте також: Як Україна хоче змінити угоду про асоціацію та що про це думають у ЄС 

За словами Домбровскіса, ЄС "готовий розпочати перегляд торговельної лібералізації для товарів". Він нагадав, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає можливість такого перегляду через п'ять років після набуття нею чинності, тобто цього року. "Це стане важливим кроком у подальшому розширенні взаємного доступу до наших ринків, а також демонструє динамічний характер цієї угоди", - зазначив віцепрезидент Єврокомісії.

Читайте також: Європарламент схвалив збільшення квот на м'ясо птиці з України

У свою чергу Денис Шмигаль висловив сподівання, що переговори дозволять збільшити обсяг квот, які передбачає угода про асоіацію між Україною та ЄС.

"Ми хочемо, аби український бізнес мав більше доступу на європейські ринки та сподіваємося, що наші переговори дозволять збільшити об'єм квот, які передбачає наша угода з ЄС", - додав Шмигаль.

Читайте також: Як скандал із українською курятиною може змінити квоти для України на експорт до ЄС

Нагадаємо, українські експортери аграрної продукції доволі швидко використовують квоти на її безмитний продаж до ЄС у низці категорій товарів, зокрема меду. Київ уже давно прагне збільшення цих квот.

11 лютого в Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС, очолювати яке будуть верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель і Денис Шмигаль.

Дивитись відео 16:00

Дмитро Кулеба про життя на одну зарплату, "турборежим" з НАТО і промисловий безвіз (21.01.2020)

Також за темою

BdT mit Deutschlandbezug l Imkerei in der Justizvollzugsanstalt Remscheid

Україна і ЄС на порозі нової суперечки - через мед 28.02.2020

Одне з найбільших європейських об'єднань виробників агропродукції підозрює Україну в експорті до ЄС меду, розбавленого цукровим сиропом. Українці відкидають звинувачення. DW розбиралася.

Symbolbild - Hähnchenfleisch - Fleischkonsum

Як скандал із українською курятиною може змінити квоти для України на експорт до ЄС 04.06.2019

ЄС хоче збільшити квоти для безмитного ввезення м'яса птиці з України. Цьому посприяв скандал довкола компанії МХП, експансії якої побоюються європейські фермери. Та в Києві угоду перемогою не вважають.

Symbolbild EU-Ukraine Fahne

Україна ініціює зміни угоди про асоціацію з Євросоюзом 08.11.2019

Уряд у Києві хоче "точково" переглянути угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Переговори щодо можливих змін угоди відбудуться 18-19 листопада у Брюсселі.

Реклама

Докладно

Коронавірус в Україні: перехворіло значно більше, ніж показують офіційні цифри?

Коронавірус: майже половина українців уже перехворіла?

Автори деяких досліджень, припускають, що на COVID-19 перехворіла вже половина жителів України.  

Старі маршрутки: позбутися не можна залишити?

Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео)

Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Та чи можливо відмовитися від них?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  