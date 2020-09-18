Європарламент про асоціацію з Україною: успіхи попри тривожні сигнали

У Європарламенті (ЄП) у вівторок, 9 лютого, відбулося обговорення звіту про імплементацію угоди про асоціацію між Україною та ЄС, автором якого став доповідач ЄП з питань України, німецький депутат від Європейської народної партії Міхаель Ґалер (Michael Gahler). На думку євродепутатів, угода про асоціацію на сьогоднішній день є найбільш ефективним інструментом євроінтеграції України. І хоча виконання Києвом деяких пунктів угоди викликає у Брюсселя низку серйозних запитань, ЄС продовжуватиме надавати їй широку фінансову, технічну та експертну підтримку.

Без боротьби з корупцією реформи зупиняться

Серед позитивних результатів, до яких призвела угода, євродепутати відзначали зростання двосторонньої торгівлі та успішне втілення реформ в Україні, зокрема, децентралізації, банківської та земельної реформи.

Проте під час обговорення в Європарламенті чи не кожен промовець висловлював занепокоєння ситуацією, що склалася після резонансного рішення Конституційного суду України (КСУ) про визнання неконституційними деяких положень антикорупційного законодавства. "Ми дуже стурбовані ризиками, які спричинило рішення КСУ, бо без успіху антикорупційної боротьби усі інші реформи опиняться під загрозою", - заявив хорватський депутат від Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Тоніно Піцула. Він закликав Верховну Раду терміново ухвалити "додаткове законодавство, яке захистить Україну від впливу внутрішніх та зовнішніх акторів, які чинять супротив цій важливій реформі".

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Серед інших зауважень на адресу української влади щодо виконання угоди про асоціацію євродепутати говорили про необхідність більш суворо дотримуватися вимог ЄС у сфері безпечності харчових продуктів та торгівлі сільськогосподарською продукцією, а також подбати про створення передбачуваної регуляторної політики.

Говорячи про поточну ситуацію в Україні, кілька депутатів схвально оцінили рішення української влади про відключення трьох телевізійних каналів через поширення російської пропаганди. "В Україні триває кремлівська гібридна війна, а пропаганда - це її зброя. Кремлівські медіа - це не ЗМІ, а зброя, яка руйнує мізки людей", - заявила литовська євродепутатка від Європейської народної партії Раса Юкнявічене.

Надання Україні європейської перспективи та нові санкції проти Росії

Попри агресію Росії, яка продовжується, Україні за останні роки вдалося багато досягти, вважає литовський євродепутат від Європейської народної партії Андрюс Кубілюс. "Звичайно, в українських реформах є певні проблеми, особливо у судовій, але так само є проблеми і в політиці ЄС щодо країн "Східного партнерства", - заявив він і наголосив, що "питання квот і мит - важливі, але ЄС має повернутися до мови політичних амбіцій". "Запропонуймо нашим українським друзям чітке бачення європейської перспективи", - закликав політик.

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Під час дебатів лунали й думки про те, що зближення ЄС з Україною має відбуватися не лише заради створення спільного економічного простору, на яке спрямована угода про асоціацію, а й заради безпеки. Угорський депутат Аттила Ара-Ковач від групи соціалістів та демократів зауважив, що "Путін, який стикається з новими внутрішньополітичними проблемами, може влаштувати нову зовнішньополітичну провокацію". "Нам треба зміцнити наші зв'язки з Україною, бо це важливо для нашої безпеки, а також запровадити нові санкції проти Росії", - закликав євродепутат.

Саме перед дебатами щодо угоди про асоціацію з Україною в сесійній залі Європарламенту відбулося доволі жорстке спілкування євродепутатів з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, який звітував про свій недавній візит до Москви. "Нам треба докласти зусиль, щоб згладити дуже погане враження, яке справив візит Борреля, під час якого лунали антиукраїнські кліше від російського міністра Лаврова", - завила під час дебатів польська євродепутатка від групи консерваторів Анна Фотига. Вона закликала зупинити будівництво "Північного потоку-2" та запровадити нові санкції проти Росії.

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Скарги від нацменшин

Ще однією особливістю обговорення угоди про асоціацію в Європарламенті стало те, що серед промовців було чимало євродепутатів з Угорщини, Румунії та Польщі, які заявляли про утиски національних меншин в Україні, нібито спричинені новим законом про освіту.

На думку угорської євродепутатки Андреи Бочкор, яка родом з українського міста Берегова на Закарпатті, ситуація з порушенням прав нацменшин в Україні настільки серйозна, що потребує втручання ЄС. За її словами, угорці в Україні потерпають від заборон на вільне висловлювання власної думки та тиску силовиків. "Угорці стикаються зі щоденною агресією, до них ставляться в Україні, як до ворогів", - заявила Бочкор.

Голосування за резолюцію щодо імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбудеться у Європарламенті у середу, 10 лютого.